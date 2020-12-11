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11.12.2020 15:51
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с автобусом

Текст: Наталья Граф

В Кузбассе произошло столкновение пассажирского автобуса с иномаркой. В результате аварии погибли три человека.

В Томской области вспыхнул рейсовый автобус с пассажирами

ДТП произошло в пятницу на 34 километре автодороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол около 16:00 по местному времени.

По предварительным данным, водитель Toyota Vitz не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в автобус "НефАЗ", выполнявший рейс Новокузнецк - Таштагол. В салоне автобуса находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

Водитель Toyota Vitz и два его пассажира получили тяжелые травмы, врачи не смогли их спасти.

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего, уточнили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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