В Томской области вспыхнул рейсовый автобус с пассажирами

В Шегарском районе Томской области загорелся рейсовый автобус, водитель и пассажиры успели эвакуироваться. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть районного отделения полиции в 17.10 по местному времени. Пассажирский автобус вспыхнул на 61-м километре трассы Томск - Каргала - Колпашево, двигаясь в направлении областного центра.

Прибывшие на место сотрудники полиции организовали беспрепятственный проезд автотранспорта. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.