Жителей Прибайкалья разбудило мощное землетрясение

"Сибиряки настолько суровы, что вместо будильника у них землетрясение" - такие шутки заполонили вчера интернет-паблики Иркутской области и Республики Бурятия. Но было не до шуток: без четверти шесть утра 10 декабря жителей этих регионов разбудили сильные подземные толчки.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, очаг землетрясения находился в Кабанском районе Республики Бурятия, примерно в 55 километрах от Улан-Удэ. Магнитуда в эпицентре достигала 5,5, интенсивность - 7,9 балла. Это больше, чем при Култукском землетрясении, напугавшем жителей Прибайкалья в сентябре этого года. Подземные толчки почувствовали в семи районах республики и на юге Иркутской области. Их интенсивность доходила до 5 баллов.

В Иркутске объявили режим повышенной готовности. По обоим берегам Байкала начались проверки жилого фонда, коммуникаций, дорог, мостов. И если в Бурятии зампредседателя правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовский заявил, что повреждений не обнаружено, то в мэрии Иркутска сообщили о трещинах, обнаруженных в стенах 18 школ, нескольких детсадов, спортсооружений и учреждений культуры. Впрочем, все повреждения незначительные и угрозы не представляют, поспешили заверить в городской администрации.

В МЧС также отметили, что в этот раз граждане спокойнее восприняли разгул стихии - звонков на экстренные телефоны было меньше, чем в сентябре. А из Ольхонского района, где интенсивность была выше, чем в Иркутске, и вовсе позвонили лишь три человека.

Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева рассказала журналистам, что в центральной части озера такие сильные землетрясения не фиксировались с 1999 года.

По словам директора астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергея Язева, предварительные анализы землетрясений в регионе за последние 150 лет говорят о том, что между сейсмической активностью и солнечными вспышками нет никакой взаимосвязи.Ежегодно на Байкале происходит несколько тысяч землетрясений, но практически все они незначительные, и люди их просто не замечают.