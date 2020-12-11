Шестеро силовиков в КЧР пострадали в результате взрыва у здания ФСБ

В Карачаево-Черкесии шесть сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время взрыва, который устроил боевик в районном центре Учкекен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ, злоумышленник пытался прорваться на территорию ФСБ, где проходили оперативные мероприятия. Ему воспрепятствовали, и тогда мужчина совершил подрыв взрывного устройства.

Шесть силовиков получили легкие ранения. Пострадавших среди гражданских лиц, по данным НАК, нет.

На месте происшествия работают о эксперты-криминалисты. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.