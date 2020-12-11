Присяжные оправдали двух врачей по делу о смерти младенца в Калининграде

Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главврача роддома №4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.

По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая мальчика на крайне раннем сроке беременности в 23-24 недели. Его вес составлял около 700 граммов. Следствие полагает, что медработники решили убить новорожденного, для чего ввели ребенку инъекцию с сульфатом магния.

Однако большинство присяжных - пять из восьми - сочли не доказанным тот факт, что мальчику ввели лекарственный препарат, из-за чего он и скончался.

"Подсудимые Белая, Сушкевич объявляются [присяжными] оправданными", - передает ТАСС вердикт судьи Сергея Капранова.

Елена Белая уже заявила, что вернется к врачебной практике "на ту же самую должность".