Новости

Вильфанд назвал самый аномально холодный регион в европейской части России 01:23
Видео: Птица из Флориды целиком проглотила небольшого крокодила 01:06
ЕС согласовал бюджет и коронавирусный пакет 00:55
Присяжные оправдали двух врачей по делу о смерти младенца в Калининграде 00:40
Судья Ливана обвинил бывшего премьер-министра во взрыве в порту Бейрута 00:35
Пентагон намерен прекратить поддержку операций ЦРУ по антитеррору 00:19
СМИ: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность 00:01
Россияне стали рассчитывать на свои накопления во время пенсии 00:01
Кадыров заявил, что санкции США не повлияют на футбол в Чечне 10.12.2020
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 10.12.2020
В центре Москвы открыли мемориальную доску Юрию Лужкову 10.12.2020
Заседание Госсовета и Совета по нацпроектам пройдет в декабре 10.12.2020
Мосгордума побила рекорд по длительности заседания 10.12.2020
Мишустин распорядился до конца года закупить пяти регионам 180 "скорых" 10.12.2020
Приезжающие на Новый год в пансионаты Подмосковья будут сдавать тесты ПЦР 10.12.2020
В Вооруженных силах коронавирусная инфекция выявлена у 4 тыс военнослужащих 10.12.2020
Путин обязал чиновников отчитываться о своей криптовалюте 10.12.2020
В Подмосковье загорелся научный центр ФМБА 10.12.2020
Легойда назвал религиозное образование "прививкой от радикализма" 10.12.2020
Стали известны номинанты Премии британского независимого кино 10.12.2020
Голикова прокомментировала статистику смертности от COVID-19 10.12.2020
Вышел трейлер боевика "Никто" от автора "Джона Уика" и Ильи Найшуллера 10.12.2020
Кузнецова: Нужна цифровая платформа с данными по детям с орфанными болезнями 10.12.2020
Кузнецова: Около 13 тысяч детей в домах-интернатах нуждаются в медпомощи 10.12.2020
Определена дата заседания Совета глав государств СНГ 10.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
11.12.2020 00:40
Рубрика: Происшествия

Присяжные оправдали двух врачей по делу о смерти младенца в Калининграде

Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главврача роддома №4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.

Фото: iStock
Родственники умерших пациентов узнают правду об их лечении

По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая мальчика на крайне раннем сроке беременности в 23-24 недели. Его вес составлял около 700 граммов. Следствие полагает, что медработники решили убить новорожденного, для чего ввели ребенку инъекцию с сульфатом магния.

Однако большинство присяжных - пять из восьми - сочли не доказанным тот факт, что мальчику ввели лекарственный препарат, из-за чего он и скончался.

"Подсудимые Белая, Сушкевич объявляются [присяжными] оправданными", - передает ТАСС вердикт судьи Сергея Капранова.

Елена Белая уже заявила, что вернется к врачебной практике "на ту же самую должность".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

Путин встретился с Советом по правам человека. Главное
Мишустин ждет в понедельник решения для стабилизации цен на продукты
Путин обязал чиновников отчитываться о своей криптовалюте
Кабмин одобрил упрощение налоговых вычетов за жилье и ИИС
Голикова: До февраля будет произведено 9 млн доз "Спутника V"
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку