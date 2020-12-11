В Ленобласти вся семья отравилась гелем для душа

В городе Шлиссельбург Ленинградской области родители и двое их малолетних детей отравились гелем для душа. Сейчас эксперты выясняют, содержались ли в косметическом средстве ядовитые вещества, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что родители купали детей и использовали новый гель для душа. На тот момент взрослые не обратили внимание на то, что косметическое средство имело очень резкий запах. Ночью всей семье стало плохо, на адрес приехала "скорая". В итоге детей госпитализировали, взрослым оказали медицинскую помощь на месте.

Предварительный диагноз - "отравление неизвестными парами".

Сейчас следователи выясняют, что это за гель для душа, при каких обстоятельствах он попал в семью.