В Новгородской области школьный автобус с детьми попал в ДТП

В Новгородской области школьный автобус вместе с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие. Организована доследственная проверка, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального СК.

ЧП случилось в Маловишерском районе. Водитель перевозил детей между населенными пунктами Бурга и Оксочи. Не справившись с управлением из-за гололеда, он столкнулся с дорожным ограждением. В салоне находились 20 школьников. Никто из детей не пострадал.

На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов. После проверки будет принято процессуальное решение.