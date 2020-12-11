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11.12.2020 17:53
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области школьный автобус с детьми попал в ДТП

Текст: Светлана Цыганкова (Новгородская область)
Фото: vk.com/vnovgorodsledcom Фото: vk.com/vnovgorodsledcom
Фото: vk.com/vnovgorodsledcom

В Новгородской области школьный автобус вместе с детьми попал в дорожно-транспортное происшествие. Организована доследственная проверка, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального СК.

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с автобусом

ЧП случилось в Маловишерском районе. Водитель перевозил детей между населенными пунктами Бурга и Оксочи. Не справившись с управлением из-за гололеда, он столкнулся с дорожным ограждением. В салоне находились 20 школьников. Никто из детей не пострадал.

На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов. После проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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