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Рубрика: Культура

В Петербурге пройдет фестиваль "Новое кино Китая"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
17 декабря в Петербурге стартует фестиваль "Новое кино Китая". Пройдет он в кинотеатре "Аврора".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Будет показано шесть фильмов. Откроет программу самый кассовый фильм уходящего года в мире - военная драма "Восемьсот", посвященная героической обороне Шанхая во время Второй мировой. Это первый китайский фильм, полностью снятый в формате IMAX. Картина режиссера Гуань Ху с бюджетом 80 млн собрала в мире уже более 468 млн долларов, с огромным отрывом опередив "Довод" (драматический экшен-триллер Кристофера Нолана, Великобритания - США, 2020).

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Зрители увидят драму от режиссера Чжоу Чжоу - "Цветок, окропленный алым", получившую Приз ФИПРЕССИ на МКФ в Роттердаме. Она о современной молодой женщине, надежде на счастье, о разочаровании в любви, отчаянии и одиночестве.

Анимационная лента "Белая змея" - новый взгляд на классическую китайскую легенду о Белой Змее. Это рассказ о коварных демонах, даосской магии, китайских боевых искусствах, и, конечно, о вечной любви. Далее - комедия "Воздушный шарик", мировая премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале-2019. Рассказ о влиянии китайской политики контроля рождаемости на тибетское общество. Адресованная молодежи комедия "Чай или кофе?" - о воплощении "китайской мечты", погоне за успехом и романтике жизни. Трое друзей переехали из большого города в деревню, решили заняться онлайн-бизнесом…

Завершит программу 21 декабря драма, созданная на основе реальных событий - "Однажды все наладится", посвященная деятельности начинающего журналиста, работающего в условиях эпидемии атипичной пневмонии 2003 года.

Фильмы будут демонстрироваться на китайском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение фестиваля: 18+. Анимационный фильм "Белая змея" - 12+.

К слову

Фестиваль "Новое кино Китая" также пройдет в Москве и Новосибирске. Проводит его Институт Конфуция Новосибирского государственного технического университета при поддержке Центра языковых обменов и международного сотрудничества при Министерстве образования КНР.

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