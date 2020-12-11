Житель Коми год прослушивал телефонные разговоры бывшей девушки

В городе Инта Республики Коми местный житель год подслушивал разговоры своей бывшей девушки через "жучок", установленный в ее квартире. За эти деяния мужчина оказался на скамье подсудимых, сообщает Следственный комитет по Республике Коми.

Подслушивающее устройство было замаскировано под адаптер для зарядки сотовых телефонов. 31-летний мужчина подарил его девушке незадолго до расставания. А затем подслушивал все разговоры девушки, собирая тем самым личную информацию о ней.

Мужчина никуда эти данные не выкладывал, тем не менее, когда девушка обнаружила "жучок" и обратилась в правоохранительные органы, там посчитали, что действия бывшего подпадают под статью 137 УК РФ "незаконный сбор сведений о частной жизни".

Суд города Инты признал мужчину виновным и приговорил его к восьми месяцам лишения свободы условно. Также ему нельзя занимать в течение года определенные должности.