На крымской трассе сгорел микроавтобус с пассажиром

На трассе возле крымского поселка Ай-Даниль сгорел микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором во время возгорания находились люди.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе МВД по РК, сейчас сотрудники полицию проверяют информации о пожаре и выясняют его причины. "По итогам проверки будет принято соответствующее решение", - уточнили в полиции. К выяснению причин трагедии подключились и следователи ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю - сказали в ведомстве.

Как утверждают очевидцы ЧП, микроавтобус загорелся в результате поджога, который устроил его же водитель - он якобы заблокировал двери машины и воспользовался канистрой с горючим. В результате поджигатель погиб.

По сообщают "Вести Крым", опубликовавшие видеозапись с горящим микроавтобусом, пассажирке пришлось выпрыгивать из горящей маршрутки на ходу. При этом женщина получила сильные ожоги и травмы. По ее словам, она была в автобусе вместе с мужем, который умышленно заблокировал двери транспорта и поджог канистру с горючим.

После возгорания машина была полностью объята пламенем и тушить ее пришлось сотрудникам МЧС.