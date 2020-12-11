На Кубани мужчина с особой жестокостью убил девушку и ее 9-летнего брата

На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Армавира. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее девятилетнего брата с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.

Установлено, что фигурант с девушкой проживали в съемной квартире в одном из многоквартирных домов на улице Розы Люксембург в Армавире. По версии следствия, днем 10 декабря 2020 года между подозреваемым и сожительницей произошел конфликт из-за ревности. Во время ссоры злоумышленник нанес оппонентке удары по голове, убив ее, после чего поместил тело погибшей в ванну.

Затем на автомобиле он направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокость убил девятилетнего брата погибшей. После произошедшего подозреваемый прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, транспортное средство, на котором передвигался злоумышленник, обнаружили сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Кроме того, убийца выложил в соцсеть снимки убитых и видеообращение о том, что покончит с собой на берегу Черного моря.

На местах происшествий продолжают работать сотрудники следственного управления СКР по региону. Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений, а также местонахождение подозреваемого. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СКР по краю. Расследование уголовного дела продолжается.