Поджигатель тюремной больницы под Волгоградом получил новый срок

Урюпинский городской суд вынес приговор заключенному колонии, совершившему поджог санитарной части туберкулезной больницы исправительного учреждения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

34-летний фигурант уголовного дела был осужден на восемь лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он отбывает наказание в колонии строгого режима. У осужденного возникли личные неприязненные отношения к руководству и обслуживающему персоналу исправительного учреждения.

В марте он прошел в комнату хранения личных вещей на территории больницы и там поджег полиэтиленовый пакет. Из-за токсического действия окиси углерода, осложнившегося дыхательной недостаточностью, погибли двое заключенных, проходивших лечение в палате. Кроме того, колонии причинен значительный материальный ущерб.

Уголовное дело рассматривали в особом порядке при согласии фигуранта с предъявленным ему обвинением. К тому же руководство колонии предъявило гражданский иск о взыскании материального ущерба. А родственница одного из погибших потребовала возмещение расходов на погребение и компенсацию морального вреда. Подсудимый и его защитник с гражданским иском не согласились.

В итоге виновному назначили новый срок - 4,5 года. Иск колонии удовлетворен полностью. Иск родственницы умершего - частично: с осужденного взыскали оплату погребения, а также 300 тысяч рублей за моральный вред.