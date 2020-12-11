В Госдуме прокомментировали планы украинского дипломата о "захвате Крыма"

Планы киевских политиков по силовому захвату Крыма опасны для самой Украины, считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Так он прокомментировал заявления украинского дипломата Романа Бессмертного, в котором тот озвучил идею военной операции по захвату Крыма.

"Все это проявление сказочного идиотизма, - передает РИА Новости комментарий Шеремета. - Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и, прежде всего, для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство".

Напомним, что Крым вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За включение в состав РФ проголосовали 95,6% участников голосования.