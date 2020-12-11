В Ростове адвокат осужден на 16 лет за убийство бывшей жены

В Ростове-на-Дону областной суд c участием коллегии присяжных заседателей вынес приговор 38-летнему адвокату, обвиняемого в убийстве бывшей жены с особой жестокостью. Осужден также и пособник преступника, который помогал избавиться от трупа женщины.

В ходе суда установлено, что осужденный причастен к другому преступлению. В апреле 2016 года он организовал поджог автомобиля своей первой жены. Ее машина была припаркована у здания мирового суда в городе Новошахтинск Ростовской области. Адвокат передал "коктейль Молотова" своему сообщнику, а для создания алиби направился в зал судебного заседания. Автомобиль потерпевшей сгорел и найти поджигателя по горячим следам не удалось.

Со второй женой отношения у осужденного также не сложились.

- В январе прошлого года адвокат под надуманным предлогом, на своем автомобиле, привез бывшую супругу в гараж и там нанес женщине 18 ударов молотком. После чего с помощью кляпа удушил свою жертву, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СКР.

Затем с помощью сообщника, который ранее "отметился" в поджоге машины, они перевезли тело жертвы в Щепкинский лес. Там они газовой горелкой изуродовали лицо и тело погибшей, и закопали его.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил адвокату 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его пособник получил два года лишения свободы условно, - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.