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11.12.2020 09:59
Рубрика: Происшествия

На Ямале завели дело после аварии на газопроводе

Текст: Юлия Мякишева

Прокуратура закончила проверку в связи с пожаром и разрывом на газопроводе Ямбург - Западная граница СССР.

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю
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Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября на 60,5 километре объекта. Пострадавших не было, ограничение подачи газа не произошло.

Как сообщается на сайте прокуратуры Ямала, в результате аварии произошло сверхнормативное воздействие на атмосферный воздух.

В ходе проверки сотрудники природоохранной прокуратуры выяснили, что предприятие в течение года эксплуатировало участок трубопровода, не соблюдая технику безопасности. Также оно не сообщило об аварии в надзорный орган и использовало неактуальную схему оповещения о происшествиях.

После проверки генеральному директору внесли представление, в отношении предприятия и должностного лица возбудили административное дело о нарушении требований промышленной безопасности (часть 1, статьи 9.1 КоАП РФ). Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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