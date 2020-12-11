На Ямале завели дело после аварии на газопроводе

Прокуратура закончила проверку в связи с пожаром и разрывом на газопроводе Ямбург - Западная граница СССР.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября на 60,5 километре объекта. Пострадавших не было, ограничение подачи газа не произошло.

Как сообщается на сайте прокуратуры Ямала, в результате аварии произошло сверхнормативное воздействие на атмосферный воздух.

В ходе проверки сотрудники природоохранной прокуратуры выяснили, что предприятие в течение года эксплуатировало участок трубопровода, не соблюдая технику безопасности. Также оно не сообщило об аварии в надзорный орган и использовало неактуальную схему оповещения о происшествиях.

После проверки генеральному директору внесли представление, в отношении предприятия и должностного лица возбудили административное дело о нарушении требований промышленной безопасности (часть 1, статьи 9.1 КоАП РФ). Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.