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11.12.2020 07:51
Рубрика: Экономика

На сессии "Иннопром онлайн" эксперты обсудят робототехнику

Текст: Марина Гущина
Сегодня в 12 часов по московскому времени на универсальной промышленной платформе "Иннопром" стартует онлайн-сессия, которая будет посвящена одной из самых трендовых тем - робототехнике.

Эксперты обсудят глобальную и национальную повестку развития отрасли, проверят на универсальность лучшие мировые практики, проанализируют драйверы и проблемы робототехники, возникшие во время пандемии.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Кроме того, будет проведен первый брейсторминг - обсуждение тем 54-го Международного симпозиума по робототехнике (ISR), который состоится в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в 2021 году. Решение об этом на днях приняло правление Международной федерации робототехники. С 1970 года ежегодно ISR доказывает свой статус главной профильной платформы мира, участие в которой принимают порядка 900 экспонентов.

В сессии "Иннопром онлайн" примут участие Сьюзан Биллер, генеральный секретарь Международной федерации робототехники, Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области, Александр Лопота, директор-главный конструктор ЦНИИ РТК, руководители российских представительств международных компаний-разработчиков промышленных роботов для различных отраслей.

Сессия доступна для просмотра всем желающим на сайте "Российской газеты".

В регионах Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2020

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