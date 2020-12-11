На сессии "Иннопром онлайн" эксперты обсудят робототехнику

Эксперты обсудят глобальную и национальную повестку развития отрасли, проверят на универсальность лучшие мировые практики, проанализируют драйверы и проблемы робототехники, возникшие во время пандемии.

Кроме того, будет проведен первый брейсторминг - обсуждение тем 54-го Международного симпозиума по робототехнике (ISR), который состоится в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в 2021 году. Решение об этом на днях приняло правление Международной федерации робототехники. С 1970 года ежегодно ISR доказывает свой статус главной профильной платформы мира, участие в которой принимают порядка 900 экспонентов.

В сессии "Иннопром онлайн" примут участие Сьюзан Биллер, генеральный секретарь Международной федерации робототехники, Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области, Александр Лопота, директор-главный конструктор ЦНИИ РТК, руководители российских представительств международных компаний-разработчиков промышленных роботов для различных отраслей.

Сессия доступна для просмотра всем желающим на сайте "Российской газеты".