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11.12.2020 15:01
Рубрика: Происшествия

В Челябинске вскрыты злоупотребления при ремонте публичной библиотеки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях при выполнении госконтракта по ремонту фасадов исторического здания областной публичной библиотеки, являющегося объектом культурного наследия. При проверке работ выявлены многочисленные нарушения, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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- В ходе мероприятий по контролю за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия выявлено, что они не соответствуют научно-проектной документации, произведены некачественно, не обеспечена сохранность особенностей объекта, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Подрядчик применил материалы ненадлежащего качества, чем нарушил технологию производства работ.

Реконструкция здания публичной библиотеки велась с апреля прошлого года по июнь нынешнего. Стоимость контракта составила 18,4 миллиона рублей.

По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении объектов культурного наследия, предусматривающей наказание от штрафа на сумму до трех миллионов рублей до трех лет лишения свободы.

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