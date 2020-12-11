Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации уставов муниципальных образований" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3108; 2007, N 43, ст. 5084; 2011, N 48, ст. 6730; 2017, N 1, ст. 35) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 2 дополнить словами "и размещаются на портале уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";

2) в статье 3:

а) в части 2:

в пункте 1 слова "двух экземплярах" заменить словами "одном экземпляре", слово "магнитном" заменить словом "электронном";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) сведения об источниках и о датах официального опубликования (обнародования) проекта устава муниципального образования, муниципального правового акта о порядке учета предложений по этому проекту и порядке участия граждан в его обсуждении, а также сведения о результатах публичных слушаний по проекту устава муниципального образования.";

б) в части 3 после слов "Устав муниципального образования" дополнить словами "на бумажном носителе", второе предложение исключить;

в) в части 4:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования, решение представительного органа муниципального образования либо решение схода граждан о принятии муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования (в случае, если изменения, вносимые в устав муниципального образования, оформлены отдельным муниципальным правовым актом) в одном экземпляре, а также на электронном носителе;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) сведения об источниках и о датах официального опубликования (обнародования) проекта муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования, муниципального правового акта о порядке учета предложений по этому проекту и порядке участия граждан в его обсуждении, а также сведения о результатах публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования, если официальное опубликование (обнародование) указанных порядков и проведение таких слушаний предусмотрены федеральным законом.";

г) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования и документы, указанные в частях 2 и 4 настоящей статьи, могут быть представлены для государственной регистрации в электронном виде в порядке и форматах, определяемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.";

д) часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) порядок представления документов в электронном виде нарушен и (или) представленные документы не соответствуют форматам, определенным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.";

3) в статье 4:

а) в части 3 второе и третье предложения исключить;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о государственной регистрации устава муниципального образования направляет главе муниципального образования уведомление о включении сведений об уставе муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации с указанием даты государственной регистрации устава муниципального образования, даты размещения на портале уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и его государственного регистрационного номера. Форма указанного уведомления и порядок его направления определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.";

в) в части 7 слова "в пятидневный срок" заменить словами "в течение трех рабочих дней".

Статья 2

В абзаце первом части 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 49, ст. 7039; 2014, N 26, ст. 3371; 2015, N 6, ст. 886; 2017, N 1, ст. 35; N 30, ст. 4451) слово "его" исключить, дополнить словами "уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин