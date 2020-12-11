Снижение курса доллара названо основным сценарием зимы

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Одновременно с тем, как нефть вернулась в область максимумов с начала месяца и вновь ставит в поле зрения уровень 50 долларов за баррель Brent, покупатели рубля несколько сбавили свой натиск. Однако сейчас приостановку стоит воспринимать как паузу перед вероятным дальнейшим снижением, а не начало разворота.

Эту неделю пара USDRUB начала с провала под линию 200-дневной скользящей средней. Этот уровень часто используется среднесрочными инвесторами в качестве индикатора тренда. Когда курс находится под данной линией, это воспринимается как сигнал устойчивого нисходящего тренда.

В нашем случае это признак разворота рубля к росту после резкого ослабления с начала года. Силу данного индикатора подчёркивает тот факт, что распродажа рубля (рост USDRUB) началась 20 февраля, когда одновременно усилилась аналогичная тенденция на мировых фондовых рынках, а пара перешагнула выше 200-дневной средней. В 2016 году, когда мы видели подобное восстановление рубля, снижение под эту линию стало началом двухлетней восходящей тенденции.

Однако недавний импульс роста российской валюты, вернее, ослабления доллара был весьма резким, так что сформировалась краткосрочная перепроданность в USDRUB на дневных графиках по индикатору RSI. Как правило, снижение индикатора в область перепроданности заставляет с настороженностью смотреть на возможность снижения в ближайшие дни. Возможен также отскок, где 200-дневная средняя может выступить в качестве цели коррекции недавнего снижения.

Только устойчивый и резкий рост в область 75-75,5 стоит рассматривать в качестве неготовности рубля вернуться к длительному подъему. Однако тот факт, что вместе с восстановлением мировой экономики возвращается спрос на российское сырье и энергию, а также еще более благоприятная техническая картина по нефти позволяют рассматривать снижение USDRUB в качестве наиболее вероятного сценария в ближайшие месяцы.

Потенциально USDRUB способна провалиться к 69-70 к концу первого квартала 2021 года, где рубль может натолкнуться на психологическое сопротивление.

EURRUB недавно вполне успешно ушла ниже важного круглогоуровня 90 и потенциально может прийти к 85 еще до конца первого квартала будущего года, оказавшись у своей 200-дневной средней.