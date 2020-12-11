Снижение курса доллара названо основным сценарием зимы

Новости

В Перми лжеполицейские подбросили мужчине соду и потребовали взятку 09:13
ЦБ отозвал лицензию у банка "Онего" 09:12
Оперштаб: Еще 5920 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:07
Мировые выбросы углекислого газа снизятся на семь процентов в 2020 году 08:39
Академик рассказал, что поможет перенести COVID-19 в легкой форме 07:30
Врачи объяснили правила использования масок в морозы 07:17
В 70 районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:17
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году 06:41
Число умерших от COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой войне 05:46
Григорию Рапоте присвоено звание почетного профессора БНТУ 05:19
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса 04:51
Австралия остановила испытания своей вакцины от COVID-19 04:47
ВМФ РФ получит до конца 2020 года четыре боевых корабля 04:13
В работе поисковой системы Google произошел сбой 04:03
В США пять велосипедистов погибли под колесами фуры 03:52
Оман разрешил россиянам посещать страну без виз на короткий срок 03:39
Власти США ужесточат правила предоставления убежища иностранцам 03:30
На Украине сообщили о приоритетах в вакцинации от коронавируса 03:06
Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота истребителя F-16 02:41
Власти штата Виргиния введут комендантский час из-за коронавируса 02:16
Более 100 конгрессменов-республиканцев поддержали иск против итогов выборов 02:14
ВМС США нарастят число боевых кораблей к 2030 году до 355 01:55
Вильфанд назвал самый аномально холодный регион в европейской части России 01:23
Видео: Птица из Флориды целиком проглотила небольшого крокодила 01:06
ЕС согласовал бюджет и коронавирусный пакет 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
11.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Снижение курса доллара названо основным сценарием зимы

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Одновременно с тем, как нефть вернулась в область максимумов с начала месяца и вновь ставит в поле зрения уровень 50 долларов за баррель Brent, покупатели рубля несколько сбавили свой натиск. Однако сейчас приостановку стоит воспринимать как паузу перед вероятным дальнейшим снижением, а не начало разворота.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Минэнерго: Если Россию убрать с рынка нефти, произойдет коллапс

Эту неделю пара USDRUB начала с провала под линию 200-дневной скользящей средней. Этот уровень часто используется среднесрочными инвесторами в качестве индикатора тренда. Когда курс находится под данной линией, это воспринимается как сигнал устойчивого нисходящего тренда.

В нашем случае это признак разворота рубля к росту после резкого ослабления с начала года. Силу данного индикатора подчёркивает тот факт, что распродажа рубля (рост USDRUB) началась 20 февраля, когда одновременно усилилась аналогичная тенденция на мировых фондовых рынках, а пара перешагнула выше 200-дневной средней. В 2016 году, когда мы видели подобное восстановление рубля, снижение под эту линию стало началом двухлетней восходящей тенденции.

Однако недавний импульс роста российской валюты, вернее, ослабления доллара был весьма резким, так что сформировалась краткосрочная перепроданность в USDRUB на дневных графиках по индикатору RSI. Как правило, снижение индикатора в область перепроданности заставляет с настороженностью смотреть на возможность снижения в ближайшие дни. Возможен также отскок, где 200-дневная средняя может выступить в качестве цели коррекции недавнего снижения.

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в надежде на вакцину

Только устойчивый и резкий рост в область 75-75,5 стоит рассматривать в качестве неготовности рубля вернуться к длительному подъему. Однако тот факт, что вместе с восстановлением мировой экономики возвращается спрос на российское сырье и энергию, а также еще более благоприятная техническая картина по нефти позволяют рассматривать снижение USDRUB в качестве наиболее вероятного сценария в ближайшие месяцы.

Потенциально USDRUB способна провалиться к 69-70 к концу первого квартала 2021 года, где рубль может натолкнуться на психологическое сопротивление.

EURRUB недавно вполне успешно ушла ниже важного круглогоуровня 90 и потенциально может прийти к 85 еще до конца первого квартала будущего года, оказавшись у своей 200-дневной средней.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Путин встретился с Советом по правам человека. Главное
Программа кешбэка за поездки по России продолжится в 2021 году
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса
Путин обязал чиновников отчитываться о своей криптовалюте
Как облегчат жизнь россиян законы декабря
В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов