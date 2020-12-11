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11 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334)

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 408-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора"

Дата подписания 8 декабря 2020 г.
Опубликован 11 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Государственной Думой 18 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года N 429-ФЗ "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7478; 2017, N 50, ст. 7559; 2018, N 49, ст. 7527; 2019, N 49, ст. 6979) изменение, заменив цифры "2023" цифрами "2024".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин