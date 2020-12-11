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Рубрика: Спорт

Отсекли неумелых

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334)
В Лиге чемпионов завершился групповой этап. Определились не только 16 участников плей-офф, но и те команды, которые так и не смогли выйти из группы.
Мюнхенская "Бавария" стала лучшей командой группового этапа Лиги чемпионов. Фото: РИА Новости Мюнхенская "Бавария" стала лучшей командой группового этапа Лиги чемпионов. Фото: РИА Новости
Мюнхенская "Бавария" стала лучшей командой группового этапа Лиги чемпионов. Фото: РИА Новости

Увы, ни одного российского клуба в 1/8 финала главного еврокубка не будет. "Зенит" проиграл в пяти матчах из шести в группе и занял последнее место. До шестого тура шансы хотя бы на Лигу Европы были у "Локомотива", но москвичи не добились своего, уступив на выезде "Баварии" (0:2). Единственный, кто более-менее может быть доволен итогами группового этапа, - "Краснодар". Южане впервые в истории попали в основную сетку Лиги чемпионов и не растерялись: футболисты Мурада Мусаева финишировали третьими и сыграют в плей-офф Лиги Европы.

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К слову, "Краснодар" стал единственной российской командой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, сумевшей одержать победу: произошло это в поединке с "Ренном" (1:0). Кроме того, "быки" набрали больше очков (пять), чем "Локомотив" и "Зенит" в сумме (четыре).

- В этой Лиге чемпионов мы столкнулись с огромными трудностями, о которых, может, сейчас уже никто не вспомнит. Рад, что вышли в Лигу Европы и сыграли вничью на выезде с такой командой, как "Челси". Когда смотришь матчи с участием грандов, а затем выходишь против них на поле и видишь, какие тенденции в мировом футболе, - это здорово помогает. Мы прошли эту школу и очень довольны, - отметил Мусаев.

Если подводить итоги группового этапа в целом, то надо отметить, что сюрпризов в нем было минимум. По большому счету все фавориты вышли из группы, причем некоторые из грандов решили свои задачи досрочно.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Больше остальных впечатлил действующий победитель Лиги чемпионов "Бавария". Мюнхенцы набрали 16 очков из 18 возможных, добились двух крупных побед. В общем, оправдали статус главного фаворита турнира.

Стоит отметить также "Реал": мадридский клуб в рекордный в истории Лиги чемпионов 29-й раз вышел из группы. Что интересно: в первых двух турах "сливочные" набрали лишь одно очко. Но затем команда Зинедина Зидана прибавила и решила свою задачу.

Из клубов, которые удивили со знаком "минус", выделяется один из итальянских грандов "Интер". Финалист Лиги Европы провалился на групповом этапе, заняв последнее место. Разочаровал также "Манчестер Юнайтед", не сумевший выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре "красные дьяволы" уступили на выезде "Лейпцигу" (2:3) и финишировали на третьей строчке.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в понедельник 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в следующий понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне

Все 16 участников будут поделены на две корзины - сеяных и несеяных. В первую попадут победители групп: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (оба - Германия), "Реал" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ювентус" (Италия). Во вторую войдут клубы, ставшие вторыми на групповом этапе: "Барселона", "Атлетико", "Севилья" (все - Испания), "Аталанта", "Лацио" (оба - Италия), "Лейпциг", "Боруссия" Менхенгладбах (оба - Германия), "Порту" (Португалия).

Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE
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В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации. Сеяные триумфаторы групп ответные встречи 1/8 проведут на своем поле. Первые матчи запланированы на 16, 17, 23, 24 февраля, вторые - 9, 10, 16, 17 марта.

Накануне стали известны также участники плей-офф Лиги Европы. Среди них точно не окажется ЦСКА, который на прошлой неделе проиграл дома австрийскому "Вольфсбергу" (0:1) и лишился шансов на выход в 1/16 финала турнира. Результат последнего матча армейцев в нынешнем розыгрыше еврокубков на выезде против загребского "Динамо" стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Досрочно в следующий раунд Лиги Европы вышли: "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Рома", "Милан" (оба - Италия), "Гранада", "Вильярреал" (оба - Испания), "Хоффенхайм", "Байер" (оба - Германия), "Бенфика", "Брага" (оба - Португалия), "Славия" (Чехия), "Рейнджерс" (Шотландия), ПСВ (Нидерланды), "Лилль" (Франция), "Антверпен" (Бельгия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Црвена Звезда" (Сербия).

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