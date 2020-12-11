Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 426-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; 1993, N 17, ст. 606; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 1999, N 29, ст. 3690; 2000, N 26, ст. 2736; 2001, N 51, ст. 4834; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 15, ст. 1278; 2007, N 10, ст. 1151; N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 19, ст. 2273; N 23, ст. 2755; N 26, ст. 3124; N 29, ст. 3594; N 39, ст. 4533; N 45, ст. 5264, 5266; N 48, ст. 5746; 2010, N 14, ст. 1557; N 27, ст. 3419; N 50, ст. 6596; N 52, ст. 6986; 2011, N 1, ст. 16, 45; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7066; N 50, ст. 7364; 2012, N 24, ст. 3083; N 29, ст. 3994; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7594; 2013, N 9, ст. 872; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3458, 3466, 3471, 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 11, ст. 1094; N 23, ст. 2928; N 30, ст. 4217; N 52, ст. 7542, 7546; 2015, N 14, ст. 2009; N 48, ст. 6720; 2016, N 1, ст. 29; N 27, ст. 4228; 2017, N 1, ст. 46; N 50, ст. 7562; 2018, N 24, ст. 3400; N 31, ст. 4832, 4855; N 45, ст. 6830; N 47, ст. 7130; 2019, N 10, ст. 895; N 27, ст. 3528; N 29, ст. 3848; N 30, ст. 4099; N 31, ст. 4444; 2020, N 31, ст. 5027) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в пункте 1 слова "Судья конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, мировой судья обязаны" заменить словами "Мировой судья обязан";

б) в пункте 3:

в подпункте 5 слова ", конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации" исключить;

дополнить подпунктом 52 следующего содержания:

"52) иметь гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;";

в подпункте 12 слова ", конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации" исключить;

в подпункте 13 слова ", конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации" исключить;

2) в статье 4:

а) подпункт 3 пункта 1 после слова "гражданства" дополнить словом "(подданства)";

б) в подпункте 4 пункта 2 слова "конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации," исключить;

3) в подпункте 2 пункта 10 статьи 5 слова "судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации или" исключить;

4) в статье 61:

а) в пункте 1 слова "его заместители" заменить словами "заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации";

б) пункт 10 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Полномочия Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации и заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации, председателей и заместителей председателей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть также прекращены Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами и настоящим Законом. При этом прекращаются полномочия указанных лиц в качестве судей соответствующих судов.";

5) в абзаце втором пункта 3 статьи 8 слова "Судьи конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и мировые" заменить словом "Мировые";

6) в статье 11:

а) в абзаце втором пункта 1 второе предложение исключить;

б) пункт 4 признать утратившим силу;

в) в пункте 6:

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"в день принятия Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации решения о прекращении полномочий отдельных категорий судей в случаях, предусмотренных статьей 141 настоящего Закона.";

абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым;

7) подпункт 6 пункта 1 статьи 14 после слов "приобретение гражданства" дополнить словом "(подданства)";

8) дополнить статьей 141 следующего содержания:

"Статья 141. Прекращение полномочий отдельных категорий судей Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

1. Полномочия Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации в следующих случаях:

1) совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи;

2) несоблюдение требований, ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

3) прекращение гражданства Российской Федерации, приобретение гражданства (подданства) иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

5) занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами.

2. Порядок внесения в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представления о прекращении полномочий указанных в пункте 1 настоящей статьи категорий судей определяется Президентом Российской Федерации.";

9) в пункте 8 статьи 15 слова ", за исключением случая назначения (избрания) судьи, пребывающего в отставке, судьей конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации" исключить;

10) в пункте 3 статьи 16:

а) в абзаце третьем слова "(за исключением судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации)" исключить;

б) абзац четвертый признать утратившим силу;

11) в статье 201:

а) в пункте 3 слова "и судьями конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации" исключить;

б) в пункте 4 слова "и судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации" исключить;

12) в пункте 3 статьи 21:

а) в абзаце втором слова "Судьям конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и мировым" заменить словом "Мировым";

б) в абзаце третьем слова "Судьям конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, мировым" заменить словом "Мировым".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 11, ст. 1022; 2003, N 27, ст. 2710; 2004, N 33, ст. 3369; 2005, N 15, ст. 1278; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 29, ст. 3594; N 45, ст. 5264; N 48, ст. 5746; 2010, N 50, ст. 6604; 2011, N 49, ст. 7066; 2013, N 9, ст. 872; 2014, N 11, ст. 1094; 2015, N 14, ст. 2009; N 24, ст. 3371; N 41, ст. 5638; 2018, N 31, ст. 4855; 2019, N 27, ст. 3528; 2020, N 30, ст. 4757) следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу;

2) в статье 7:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации," исключить;

б) в абзаце третьем пункта 2 слова "конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации," исключить;

3) в статье 8:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова ", а также судей судов субъектов Российской Федерации" заменить словами "и мировых судей";

абзац восемнадцатый признать утратившим силу;

б) в абзаце первом пункта 4 слова "конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации," исключить;

4) в статье 11:

а) в пункте 4:

абзацы шестой и пятнадцатый признать утратившими силу;

в абзаце девятнадцатом слова "конституционный (уставной) суд субъекта Российской Федерации," исключить;

б) абзац шестой пункта 5 признать утратившим силу;

5) статью 17 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. При внесении Президентом Российской Федерации в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации представления о прекращении полномочий Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации, председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий, рассмотрение Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации заявления судьи о прекращении его полномочий по другим основаниям приостанавливается до рассмотрения по существу указанного вопроса Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.";

6) в пункте 1 статьи 19 слова ", а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, - в отношении судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации" исключить;

7) пункт 4 статьи 263 признать утратившим силу.

Статья 3

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; 2016, N 7, ст. 906; N 15, ст. 2065; N 27, ст. 4156, 4236; 2017, N 18, ст. 2664; 2018, N 49, ст. 7523; 2019, N 30, ст. 4099; N 52, ст. 7812) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1 слова "конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации," исключить;

2) в статье 17 слова ", конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации" исключить;

3) в пункте 4 части 1 статьи 190 слова ", конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации" исключить;

4) в части 5 статьи 208 слова ", конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации" исключить.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункт "а", абзацы второй, пятый и шестой подпункта "б" пункта 1, подпункт "б" пункта 2, пункт 3, подпункт "б" пункта 4, пункт 5, подпункты "а" и "б" пункта 6, пункты 9-12 статьи 1, пункты 1-4, 6 и 7 статьи 2 и статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин