Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 425-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 2002, N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4848; 2004, N 30, ст. 3091; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 4008; 2009, N 1, ст. 29; N 52, ст. 6453; 2010, N 31, ст. 4164; 2011, N 30, ст. 4598; N 50, ст. 7362; 2012, N 47, ст. 6401; 2013, N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6998; 2014, N 6, ст. 556; N 19, ст. 2335; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4275; 2015, N 21, ст. 2981; 2016, N 28, ст. 4559; 2018, N 53, ст. 8445) следующие изменения:

1) в части первой статьи 2801:

а) в абзаце первом слово "Федерации, -" заменить словами "Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, -";

б) в абзаце втором слова "от ста тысяч до трехсот тысяч рублей" заменить словами "от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей";

2) дополнить статьей 2802 следующего содержания:

"Статья 2802. Нарушение территориальной целостности Российской Федерации

Отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 278, 279 и 2801 настоящего Кодекса, - наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.".

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 27, ст. 2706; N 50, ст. 4847; 2005, N 23, ст. 2200; 2009, N 1, ст. 29; N 52, ст. 6422; 2010, N 19, ст. 2284; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164; 2011, N 1, ст. 45; N 15, ст. 2039; N 25, ст. 3533; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст. 3071; N 31, ст. 4330; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3478; N 30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6997; 2014, N 6, ст. 556; N 11, ст. 1094; N 19, ст. 2335; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4278; 2015, N 1, ст. 81, 83; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 26, ст. 3859; N 27, ст. 4257; N 28, ст. 4559; 2017, N 24, ст. 3484; N 31, ст. 4752, 4799; 2018, N 1, ст. 51; N 18, ст. 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4817; N 42, ст. 6375; N 47, ст. 7134; N 53, ст. 8435; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4111; N 52, ст. 7818; 2020, N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235) следующие изменения:

1) в части второй статьи 30:

а) пункт 2 после цифр "279," дополнить цифрами "2802,";

б) пункт 3 после цифр "279," дополнить цифрами "2802,";

2) пункт 1 части третьей статьи 31 после цифр "279," дополнить цифрами "2802,".

Президент Российской Федерации В. Путин