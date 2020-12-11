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10.12.2020 21:45
Рубрика: Происшествия

Ужесточены требования к хранению агрохимикатов в портах

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334)
Закон о новых условиях хранения пестицидов и агрохимикатов на территориях морских портов публикует "Российская газета".

В частности, запрещается хранение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранных зон. Хранить агрохимикаты можно будет только в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Строительство, реконструкция и эксплуатация таких спецхранилищ разрешены только если они оборудованы сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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"Перевалка и хранение любых грузов в морских портах должны быть безопасны с экологической точки зрения. Это касается в первую очередь продукции химпрома. Мы будем наращивать экспорт агрохимикатов при одновременном соблюдении экологических требований в местах хранения и перевалки", - ранее поясняла вице-премьер Виктория Абрамченко.

Хранить агрохимикаты в границах прибрежных защитных полос можно будет и в хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях морских портов, если они соответствуют экологическим требованиям. По словам Абрамченко, это позволит использовать ранее построенные и работающие терминалы, которые, если они еще не модернизированы, также должны быть оборудованы сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. В этом случае запасы агрохимикатов накапливаются на специально оборудованных складах большой емкости (до 60-75 тыс. тонн). После подхода судна к терминалу они перегружаются в трюм судна с использованием закрытых конвейерных лент и специальной погрузочной машины, что обеспечивает быструю и безопасную погрузку, а также безопасное хранение необходимых объемов продукции.

Изменения также предусматривают необходимость прохождения экологической госэкспертизы перед началом строительства или модернизации спецхранилищ агрохимикатов в границах водоохранных зон в морских портах за пределами границ прибрежных защитных полос. Это тоже должно исключить возможное отрицательное воздействие на качество водных ресурсов.

Хранение пестицидов и агрохимикатов вне спецхранилищ в морских портах запрещено

По данным Росморречфлота, в России насчитывается 67 морских портов мощностью перевалки грузов около 1003,6 млн тонн в год. Объем перевалки грузов в морских портах России за 2019 год составил 865,5 млн тонн.

В августе этого года в порту Бейрута произошел мощный взрыв - во время сварочных работ взорвалась конфискованная аммиачная селитра, хранившаяся на складе. Взрыв унес жизни 78 человек, около 4 тыс. человек пострадали.

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