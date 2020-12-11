В Германии возобновится строительство "Северного потока-2"

Строительство российского газопровода "Северный поток - 2", которое было остановлено на год, должно возобновиться в водах Германии в ночь на субботу. В Берлине пошли на этот шаг, понимая, что завершение последней части проекта приведет к осложнению и без того напряженных дипломатических отношений с США, так как законодатели в Вашингтоне стремятся ужесточить антироссийские санкции.

Судно Fortuna начинает прокладку двух параллельных участков подводного трубопровода от Nord Stream 2, сообщили Bloomberg в Управлении водных путей и судоходства Германии "Штральзунда". Fortuna проложит участок трубопровода длиной 2,6 километра в водах Германии на глубине менее 30 метров, в свою очередь сообщается в заявлении компании, осуществляющей реализацию этого проекта. Все линии, кроме 160 километров трубопровода, уже проложены, а большая часть оставшегося участка будет проходить в датских водах, уточнили в компании.

Напомним, что до завершения строительства 1230-километрового трубопровода оставалось несколько недель, когда эти работы были остановлены год назад после того, как президент США Дональд Трамп наложил санкции на компании, работающие на линии. Недавно стало известно, что американские законодатели намерены ввести новые рестрикции в отношении строительства "Северного потока-2" до конца этого года.

По данным источников агентства, отдельно Германия прорабатывает способы правовой защиты своей части проекта, рассматривая юридический механизм, который помог бы оградить ее от санкций США. "Германия должна подготовиться к "жесткой конфронтации", чтобы защитить свои интересы в проекте, который увеличит поставки газа из России", - сказал в пятницу один из лидеров фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютзених. Он высказался в поддержку предложения правительства провинции Мекленбург-Западная Померания - "домашнего" избирательного округа канцлера ФРГ Ангелы Меркель и места, где проходит "Северный поток-2", о создании новых правовых механизмов защиты от американских санкций.

Правительство провинции, где заканчивается немецкая часть трубопровода, предложило зарегистрировать защищенное государством юридическое лицо, в котором будут содержаться активы, необходимые для продолжения строительства трубопровода. Для этих целей внутри такой компании будет создан фонд, действующий в благотворительных целях для защиты окружающей среды, и именно в нем будут находиться такие активы. По немецкому законодательству, на подобные благотворительные фонды не распространяются санкции. Немецкоязычное название предлагаемого фонда - "Stiftung Klimaschutz MV" ("Фонд защиты климата"). Эксперты рекомендуют правительству земли Мекленбург-Западная Померания "срочно" перейти к подобной правовой защите, которая предотвратит действие ожидающихся санкций со стороны конгресса США.