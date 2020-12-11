На третьем этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене 11-13 декабря, болельщики снова будут ждать от нашей сборной точного попадания в цель, ведь из финского Контиолахти россияне привезли только две деревянные медали.

Неудачная серия без единого подиума продолжается уже 27 гонок подряд. Последний раз на пьедестал поднимался Александр Логинов на чемпионате мира в феврале 2020 года. Но в этом сезоне лидер сборной пока не тащит команду за собой. Даже наоборот. Именно ошибки Логинова на огневом рубеже помешали российскому квартету взять медаль в эстафете. "Я сильно расстроен, - сказал Логинов. - Надеюсь, в Хохфильцене смогу кардинально ситуацию поменять".

В составе тоже произойдут изменения. Семена Сучилова и Петра Пащенко заменят Карим Халили, который проявил себя на этапах Кубка России, и Евгений Гараничев. С первых этапов Кубка мира его сняли из-за контакта с Антоном Бабиковым, сдавшим положительный тест на ковид. В женской сборной снова появится Татьяна Акимова (она вернулась после рождения ребенка) и Лариса Куклина. Напомним, Куклина уже стартовала в Контиолахти, но после сильного падения в индивидуальной гонке брала небольшую паузу.

Где будем смотреть

11 декабря, пятница, "Матч ТВ"

13.30, 16.20. * Спринт, женщины и мужчины.

12 декабря, суббота, "Матч ТВ"

13.45. Эстафета, женщины.

16.45. Гонка преследования, мужчины.

13 декабря, воскресенье, "Матч ТВ"

13.45. Гонка преследования, женщины.

16.00. Эстафета, мужчины.

* все трансляции прямые