В Минпромторге пообещали стабилизировать цены на базовые продукты

К решению задачи стабилизации цен на социально значимые продукты питания сейчас подключены все участники товаропроводящей цепочки, заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на совещании во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Замглавы Минпромторга отметил, что из базовых продуктов питания выросли на полке в цене сахар и подсолнечное масло. По мнению Евтухова, произошло это в большей степени из-за того, что поставщики данных товаров подняли закупочные цены более чем в два раза. При этом, по словам замминистра, розничные магазины существенно, практически вполовину, погасили этот рост. Такое стало возможным потому, что цены на социально значимые товары и базовые продукты питания формируются розницей исходя из широкой потребительской корзины, и наценка на эти товары делается минимальная, пояснил Евтухов.

"Мы делаем это вместе с коллегами из Минэкономразвития, ФАС и Минсельхоза. В понедельник мы доложим в правительство все необходимые решения", - подчеркнул он, заверив, что будет сделано все, чтобы цены стабилизировались на минимально возможном уровне.

Поможет решить проблему, в частности, аналитическая работа: скорейшее внедрение сбора данных о розничных ценах с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ), расширение числа отслеживаемых марок из списка социально-значимых товаров, анализ динамики роста цен отдельных брендов в сравнении со средней ценой на аналогичный товар. По мнению участников совещания, необходимо синхронизировать данные контрольно-кассовой техники ФНС с данными Росстата и Минпромторга. Это позволит вести более качественный мониторинг цен на предмет угрозы их роста.

Сегодня Росстат отслеживает широкий спектр товаров и услуг - 102 позиции еженедельно и 520 ежемесячно. Этот список шире, чем базовый потребительский набор, и позволяет оценивать темпы роста цен на ряд популярных товаров. Среди отслеживаемых позиций лекарства, медикаменты (десять наименований еженедельно и 42 - ежемесячно), фрукты и овощи (семь наименований еженедельно и 15 - ежемесячно), услуги ЖКХ и муниципального автотранспорта. В целом ежемесячно отслеживается более 700 тысяч ценовых котировок в магазинах различного типа в 282 городах страны.

Решетников предложил расширить количество отслеживаемых брендов в рамках одного товара. Сегодня Росстат отслеживает изменение цен по каждому товару и услуге на более чем пяти торговых марок. Расширение числа марок позволит точнее измерять отклонение темпов роста цен по отдельным брендам от средней цены и анализировать рыночное поведение производителей, считает глава Минэкономразвития.

Использование данных ККТ должно помочь Росстату увеличить число торговых точек, в которых проводится ценовой мониторинг, считает руководитель Росстата Павел Малков. Сегодня еженедельно учитывается динамика изменения стоимости товаров и услуг в более чем 83 тысячах торговых точек, которые находятся в 282 городах всех регионах страны. "Использование данных ККТ увеличит число магазинов и предприятий сферы услуг, позволит дотянуться до поселков и небольших населенных пунктов, а также расширить число брендов в каждой товарной позиции", - отметил глава Росстата.

Председатель правительства Михаил Мишустин в четверг на совещании о ситуации на продовольственном рынке поручил ведомствам, курирующим АПК, производство продуктов и торговлю, к утру 14 декабря представить конкретные предложения по стабилизации цен на основные продукты питания.