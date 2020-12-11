В работе поисковой системы Google произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google. Информация появилась на странице сервиса Downdetector, который отслеживает исправность популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Мексики, Бразилии, Японии, Дании, Бельгии и Германии, уточняет ТАСС. Что касается России, то сообщается о незначительных неполадках в Казани.

При этом большинство пользователей (57%) жалуются на трудности с поиском информации в системе, у 42% возникают проблемы со входом в свой аккаунт в Google.