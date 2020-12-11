В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса

Самые опасные распространители коронавируса - это носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, отвечая на вопрос, кто является главными суперраспространителями инфекции.

Он подчеркнул, что суперраспространителем носителя вируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится. Заболевшие люди особенно опасны в помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, не соблюдается социальная дистанция, где пренебрегают средствами индивидуальной защиты. "Классический пример - общественный транспорт", - рассказал Горелов в интервью "Lenta.ru". Он напомнил важное правило: болен - останься дома.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал простой способ снижения опасности заражения коронавирусом. Он напомнил, что, чем выше концентрация патогенов в воздухе, тем больше шансов заболеть COVID-19. Однако усиленная вентиляция в транспорте, на работе и дома поможет снизить вероятность передачи вируса.