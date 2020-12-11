В США пять велосипедистов погибли под колесами фуры

В США фура врезалась в группу велосипедистов, погибли пять человек. Инцидент произошел в районе Лас-Вегаса, где 20 человек совершали организованную велопрогулку при участии машины сопровождения.

По данным дорожной полиции штата Невада, в результате ДТП четыре мужчины и женщина погибли на месте. Еще четыре велосипедиста получили ранения различной степени тяжести, один госпитализирован на вертолете в критическом состоянии, пишет РИА Новости, ссылаясь на USA Today.

Отмечается, что водитель машины сопровождения также получил травму. Шофер фуры не пострадал. О причинах аварии ничего не сообщается.