В ВОЗ обеспокоены двукратным ростом смертности от COVID-19 в Европе

Уровень смертности от COVID-19 за последние полтора месяца вырос в Европе почти на 100 процентов. Это вызывает серьезную обеспокоенность, заявила руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Керкхове.

По ее словам, во многих странах Европы наблюдается снижение количества заражений, а по всему миру растет процент смертности. "За последние шесть недель рост был на 60 процентов", - уточнила эксперт. Ван Керкхове также отметила, что эти цифры неравномерно распределены в мире.

Университет Джона Хопкинса информирует, что общее число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 69,4 миллиона, в то время как смертность выросла до более чем 1,58 миллиона.

По оценкам центра системной науки и техники университета (CSSE), США являются наиболее пострадавшей страной с самым высоким в мире количеством случаев и смертей - 15 599 122 и 292 001 человек соответственно.

Индия занимает второе место по количеству случаев - 9 767 371, в то время как число погибших в стране возросло до 141 772.