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11.12.2020 01:06
Рубрика: В мире

Видео: Птица из Флориды целиком проглотила небольшого крокодила

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фотограф дикой природы Шелли Гиллиам запечатлела редкий кадр, когда взрослая большая голубая цапля поедает молодого аллигатора, проглатывая его целиком. Снимок был сделан на озере к северо-западу от Орландо.

Фото: iStock
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Шелли Гиллиам сказала NBC News, что пятого декабря она была на северном берегу озера Апопка, четвертого по величине озера Флориды, в популярном месте для наблюдения за птицами. Неожиданно на ее глазах взрослая большая голубая цапля поймала молодого аллигатора и полетела с ним к озеру, где Гиллиам и сняла ее. Фотограф сообщила в Facebook, что цапле потребовалось полчаса, чтобы съесть аллигатора. "Просто вау! - написала Гиллиам. - Природа продолжает удивлять меня каждый день".

По данным общества охраны дикой природы Одюбон, большие голубые цапли сегодня являются одной из самых распространенных крупных водоплавающих птиц в Америке, несмотря на то что в свое время на них повсеместно охотились из-за их размера. Эти птицы часто ловят добычу, стоя на месте вдоль береговой линии, ожидая, пока рыба проплывет мимо, а затем наносят быстрый удар клювом. В рационе большой голубой цапли не упоминаются аллигаторы, но известно, что птица, помимо рыбы, поедает грызунов, рептилий, маленьких и больших, включая лягушек, саламандр, черепах и змей.

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