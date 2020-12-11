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11.12.2020 02:16
Рубрика: В мире

Власти штата Виргиния введут комендантский час из-за коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти американского штата Виргиния в рамках борьбы с пандемией коронавируса введут комендантский час. Он будет действовать минимум до конца января, сообщает телеканал NBC Washington.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
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"Новая мера, призванная приостановить рост заболеваемости на территории штата, вводится с понедельника, 14 декабря. Жителям будет запрещено выходить из дома с полуночи и до пяти утра. Увечится перечень мест, где необходимо быть в масках. Также уменьшится число людей, которые могут одновременно присутствовать на общественных мероприятиях с 25 до 10 человек", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

При этом уточняется, что нарушителей режима полиция штата не будет задерживать. Как пояснили газете Washington Post в администрации штата, задача властей не заставить, а побудить людей сознательно соблюдать меры безопасности. США остаются лидером среди стран мира по числу заболевших.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу, положительный тест получили уже свыше 15 миллионов американцев (15 550 786). Ранее сообщалось о рекордном числе летальных исходов за сутки. В минувшую среду, девятого декабря, от последствий коронавируса скончались более трех тысяч человек (3 011).

При этом проведенный в США опрос показал, что половина жителей страны не готова сделать прививку от вируса SARS-CoV-2. Центр изучения общественного мнения при Университете Чикаго по телефону опросил 1 117 человек. 47 процентов из них сказали, что будут вакцинироваться, 26 процентов заявили, что не собираются делать прививку, еще 27 процентов пока не приняли окончательного решения.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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