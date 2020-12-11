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Рубрика: В мире

ВМС США нарастят число боевых кораблей к 2030 году до 355

Фото: AFP/Sean LYNCH Фото: AFP/Sean LYNCH
Фото: AFP/Sean LYNCH

Военно-морские силы США увеличат численность своих боевых кораблей к началу 2030-х годов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении первого заместителя министра обороны Дэвида Норквиста.

Фото: REUTERS
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Согласно принятому плану, число кораблей должно достичь 355 через 10 лет и 400 - через 20 лет. "Этот план шире, чем просто количество кораблей", - подчеркнул Норквист. По его словам, важны будут также качественные изменения в составе ВМС, пишет ТАСС. В частности, будет сделан акцент на необитаемых кораблях, на ускорении строительства подлодок, модернизации летательных аппаратов.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что в промежутке между 2040 и 2050 годами, Пентагон хотел бы иметь в составе ВМС около 500 кораблей, что является "входным билетом" при конкуренции с другими великими державами. Кроме того, число ядерных подводных лодок планируется увеличить к 2045 году по меньшей мере вдвое, построив еще 70-90.

Власти США при президенте Дональде Трампе подготовили первую за 10 лет новую Стратегию национальной обороны, которая была обнародована 19 января 2018 года. Тогда сообщалось, что данный документ сфокусирован на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.

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