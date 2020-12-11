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11 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334)

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 417-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 11 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"

Дата подписания 8 декабря 2020 г.
Опубликован 11 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих

Принят Государственной Думой 25 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693; 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2007, N 50, ст. 6232; 2014, N 23, ст. 2930; N 45, ст. 6152; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 27, ст. 3951; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац второй пункта "а" после слов "органах государственной охраны," дополнить словами "федеральном органе исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации,";

б) пункт "б" после слов "органах внешней разведки," дополнить словами "федеральном органе исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации,";

2) пункт "в" части первой статьи 11 после слов "органов государственной охраны," дополнить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации,".

Статья 2

Действие положений статей 1 и 11 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2017 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин