Закон Волгоградской области от 11 декабря 2020 года № 113-ОД "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Волгоградской областной Думой 8 декабря 2020 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

общий объем доходов областного бюджета в сумме 124130741,6 тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 43822390,6 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета - 43818880,6 тыс. рублей;

из местных бюджетов - 3510,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций - 1369976,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от негосударственных организаций -7988,7 тыс. рублей;

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 17387,4 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 129846078,7 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 5715337,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на 2023 год в следующих размерах:

общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 121155681,9 тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 35056596,7 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета - 35053086,7 тыс. рублей;

из местных бюджетов - 3510,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций - 1924450,4 тыс. рублей;

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 17387,4 тыс. рублей;

общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 119602353,3 тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 27440824,2 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета - 27437314,2 тыс. рублей;

из местных бюджетов - 3510,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций - 1396820,5 тыс. рублей;

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 17387,4 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 119855681,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2187801,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 117602353,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4698262,3 тыс. рублей;

областной бюджет на 2022 год с профицитом в сумме 1300000,0 тыс. рублей, на 2023 год с профицитом в сумме 2000000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Волгоградской области по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 55904384,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Волгоградской области в валюте Российской Федерации -0,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года - в сумме 54534955,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Волгоградской области в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года - в сумме 52465527,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Волгоградской области в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Волгоградской области на 2021 год в сумме 2586160,0 тыс. рублей, на 2022 год - 2447632,0 тыс. рублей, на 2023 год - 2507279,0 тыс. рублей.

3. Направить на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Волгоградской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

в 2021 году - 2024,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 2024,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 2024,1 тыс. рублей.

4. Направить средства областного бюджета на погашение реструктурированной в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" задолженности по бюджетным кредитам Волгоградской области, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета, и уплату процентов за рассрочку:

в 2021 году - 1069428,55 тыс. рублей на погашение основного долга и 19158,89 тыс. рублей на уплату процентов за рассрочку;

в 2022 году - 1069428,55 тыс. рублей на погашение основного долга и 18089,46 тыс. рублей на уплату процентов за рассрочку;

в 2023 году - 1069428,55 тыс. рублей на погашение основного долга и 17020,03 тыс. рублей на уплату процентов за рассрочку.

Статья 3

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Волгоградской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Установить, что органы местного самоуправления, наделенные государственными полномочиями по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий в соответствии с Законом Волгоградской области от 02 декабря 2008 г. № 1792-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий", осуществляют функции главного администратора (администратора) доходов местных бюджетов в части денежных взысканий (штрафов), наложенных вследствие применения мер административной ответственности территориальными административными комиссиями Волгоградской области.

4. Установить, что органы местного самоуправления, наделенные государственными полномочиями по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Волгоградской области от 27 июня 2006 г. № 1249-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", осуществляют функции главного администратора (администратора) доходов местных бюджетов от административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, за исключением административных штрафов, установленных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области дорожного движения.

Администрирование доходов областного бюджета от административных штрафов, установленных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляется комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Статья 6

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 10973873,1 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 9971584,9 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 8856721,6 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов (программы) Российской Федерации на территории Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7

Предусмотреть комитету здравоохранения Волгоградской области бюджетные ассигнования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Волгоградской области на 2021 год в сумме 10931340,2 тыс. рублей, на 2022 год -11370053,3 тыс. рублей, на 2023 год - 11827082,4 тыс. рублей.

Статья 8

1. Предусмотреть комитету здравоохранения Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии частным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующего характера, оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 9

Утвердить объемы бюджетных ассигнований, направляемые на государственную поддержку семьи и детей в Волгоградской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 10

1. Предусмотреть комитету по делам национальностей и казачества Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии казачьим обществам, заключившим договор о несении членами казачьего общества государственной службы по охране общественного порядка на территории Волгоградской области.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 11

1. Предусмотреть комитету по труду и занятости населения Волгоградской области в расходной части областного бюджета:

субсидии работодателям на оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время;

субсидии работодателям на организацию временного трудоустройства участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области";

субсидии работодателям на организацию сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;

субсидии работодателям на организацию переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

субсидии работодателям на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

субсидии образовательным организациям на предоставление услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста с использованием образовательного сертификата;

субсидии образовательным организациям на предоставление услуг по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, с использованием образовательного сертификата.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 12

1. Предусмотреть комитету сельского хозяйства Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии на государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса.

2. Государственная поддержка в сфере агропромышленного комплекса осуществляется комитетом сельского хозяйства Волгоградской области на:

возмещение части затрат на закладку, уход за многолетними плодовыми, ягодными насаждениями и (или) виноградниками;

возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур;

предоставление грантов в форме субсидий научным и образовательным организациям на поддержку производства сельскохозяйственной продукции;

возмещение части затрат на подавление численности, локализацию и (или) ликвидацию популяции карантинного объекта;

возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов);

реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

возмещение части затрат на лиманное орошение земельных участков, предназначенных для сенокошения;

возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота;

возмещение части затрат на увеличение поголовья нетелей и (или) овцематок (козоматок);

возмещение части затрат за произведенную и реализованную продукцию животноводства;

возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

предоставление грантов на развитие семейных ферм;

возмещение части затрат крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству;

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским

кооперативам для развития материально-технической базы;

предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским снабженческим, сбытовым и перерабатывающим кооперативам для развития материально-технической базы;

возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

предоставление грантов "Агростартап" на создание и развитие хозяйств;

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на рефинансирование кредитов в агропромышленном комплексе;

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение машин для уборки и первичной обработки хлопка;

возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для молочного животноводства по лизингу, а также на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по лизингу;

возмещение части затрат на строительство молочных животноводческих ферм и (или) приобретение технологического оборудования для молочных ферм;

возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

возмещение части затрат по предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве;

возмещение части затрат садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие инфраструктуры своих территорий;

возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам;

возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики;

возмещение части затрат на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота;

возмещение части затрат на содержание поголовья овцематок (козоматок);

возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, на которую внесены минеральные удобрения;

предоставление грантов "Агропрогресс" сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие хозяйств;

финансовое обеспечение затрат по предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве;

компенсацию затрат по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве.

3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимаются высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 13

1. Предусмотреть комитету сельского хозяйства Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидию в виде имущественного взноса Фонду "Перспективное развитие Волгоградской области" в 2021 году в сумме 300000,0 тыс. рублей, в 2022 году - 300000,0 тыс. рублей, в 2023 году -300000,0 тыс. рублей для финансового обеспечения проектов развития и (или) финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей Волгоградской области.

2. Порядок определения объема и предоставления указанной в настоящей статье субсидии устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 14

Комитету по управлению государственным имуществом Волгоградской области направить в 2021 году в установленном порядке средства областного бюджета в сумме 105000,0 тыс. рублей на приобретение в государственную собственность Волгоградской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества "Союзпечать" Волгоградской области".

Статья 15

1. Предусмотреть комитету экономической политики и развития Волгоградской области в расходной части областного бюджета гранты в форме субсидий на государственную поддержку в сфере малого и среднего предпринимательства.

2. Государственная поддержка в сфере малого и среднего предпринимательства осуществляется комитетом экономической политики и развития Волгоградской области на:

предоставление грантов в форме субсидий социальным предприятиям;

предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию молодежных проектов.

3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление грантов в соответствии с настоящей статьей, принимаются высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 16

1. Предусмотреть комитету экономической политики и развития Волгоградской области средства областного бюджета на субсидии в виде имущественного взноса:

автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Волгоградской области" на финансовое обеспечение затрат по обеспечению деятельности в 2021 году в сумме 21716,2 тыс. рублей, в 2022 году - 20029,2 тыс. рублей, в 2023 году -20014,9 тыс. рублей;

автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Волгоградской области":

на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке в 2021 году в сумме 25074,3 тыс. рублей, в 2022 году -11605,8 тыс. рублей, в 2023 году - 25313,1 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение затрат по обеспечению деятельности в 2021 году в сумме 8112,3 тыс. рублей, в 2022 году - 8058,3 тыс. рублей, в 2023 году - 8093,3 тыс. рублей.

2. Порядки определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 17

1. Предусмотреть комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидию Фонду "Перспективное развитие Волгоградской области" на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности на предоставление промышленным предприятиям финансовой поддержки в 2021 году в сумме 75780,0 тыс. рублей, в 2022 году - 85000,0 тыс. рублей, в 2023 году - 97600,0 тыс. рублей.

2. Порядок определения объема и предоставления указанной в настоящей статье субсидии устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 18

1. Предусмотреть комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии на:

возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с распространением печатной продукции на территории Волгоградской области;

возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;

возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;

возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения предприятиям пивоваренной промышленности.

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимаются высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 19

1. Предусмотреть комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Волгоградская правда", являющемуся редакцией газеты "Волгоградская правда" и осуществляющему опубликование правовых актов органов государственной власти Волгоградской области и иной официальной информации в соответствии с Законом Волгоградской области от 21 апреля 2006 г. № 1216-ОД "О финансовом обеспечении официальных публикаций в Волгоградской области".

Размер предоставляемых субсидий определяется исходя из стоимости бумаги и стоимости полиграфических услуг.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 20

1. Предусмотреть комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии на предоставление грантов Волгоградской области средствам массовой информации в соответствии с Законом Волгоградской области от 11 января 2006 г. № 1185-ОД "О грантах Волгоградской области средствам массовой информации".

2. Порядок предоставления грантов определяется нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 21

1. Предусмотреть комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в Волгоградской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом, региональным организациям, осуществляющим теле- и (или) радиовещание.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 22

1. Предусмотреть комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области на:

реализацию социально значимых проектов (программ) по приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области;

частичное или полное возмещение затрат по арендной плате за помещение, оплате коммунальных услуг и услуг связи.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 23

1. Предусмотреть комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением распространения обязательного общедоступного телеканала Волгоградской области с использованием сетей спутникового телерадиовещания.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 24

1. Предусмотреть комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии Волгоградской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией мероприятий в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации.

Размер предоставляемых субсидий определяется исходя из расчета стоимости мероприятий в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации.

2. Порядок определения объема и предоставления указанной в настоящей статье субсидии устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 25

1. Предусмотреть комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, в том числе возникающих в результате:

регулярных перевозок пассажиров и багажа на автомобильном, водном и железнодорожном транспорте по регулируемым тарифам;

регулярных перевозок отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с предоставлением льготы в виде скидки от действующего тарифа;

регулярных перевозок отдельных категорий граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электрическом транспорте по социальным проездным билетам;

регулярных перевозок участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, награжденных медалью "За оборону Сталинграда", на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электрическом транспорте с предоставлением льготы в виде бесплатного проезда.

2. Предусмотреть комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Волгоградской области и (или) на территорию Волгоградской области.

3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимаются высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 26

1. Предусмотреть комитету социальной защиты населения Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 27

1. Предусмотреть комитету социальной защиты населения Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления социальных услуг гражданину - получателю социальных услуг.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 28

1. Предусмотреть комитету социальной защиты населения Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии на возмещение работодателям расходов на проведение стажировки граждан в целях реализации мероприятий по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 29

1. Предусмотреть комитету социальной защиты населения Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме и в форме социального обслуживания на дому.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 30

1. Предусмотреть комитету социальной защиты населения Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому по технологии "Персональный помощник" с использованием сертификата.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 31

1. Предусмотреть комитету социальной защиты населения Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии некоммерческим организациям для возмещения затрат на проведение мероприятий по реабилитации (за исключением медицинской) и ресоциализации наркозависимых лиц.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 32

Установить с 1 января 2021 года размер индексации мер социальной поддержки и социальной помощи - 1,036.

Статья 33

1. Предусмотреть комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в расходной части областного бюджета:

гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, по результатам конкурса на распределение контрольных цифр приема организациям, осуществляющим образовательную деятельность;

субсидии на реализацию проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений в Волгоградской области по приоритетным направлениям государственной молодежной политики в Волгоградской области.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливается нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 34

1. Предусмотреть комитету физической культуры и спорта Волгоградской области в расходной части областного бюджета:

субсидии негосударственным некоммерческим спортивным организациям (за исключением муниципальных учреждений) на государственную поддержку спортивных команд;

субсидии некоммерческим организациям, являющимся региональными (областными) спортивными федерациями, в целях возмещения затрат на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливается нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 35

1. Предусмотреть комитету культуры Волгоградской области в расходной части областного бюджета гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящей статье грантов устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 36

1. Комитету строительства Волгоградской области направить средства областного бюджета на субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки", в том числе:

в 2021 году в сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1000,0 тыс. рублей для предоставления займов с пониженной процентной ставкой отдельным категориям граждан;

в 2021 году в сумме 170910,0 тыс. рублей для предоставления гражданам компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), использованным гражданами для приобретения на территории Волгоградской области жилого помещения, и предоставления гражданам компенсации части расходов по оплате процентов по кредитам (займам) с обеспечением в виде ипотеки, использованным для строительства индивидуального жилого дома на территории Волгоградской области;

в 2021 году в сумме 33857,4 тыс. рублей для содействия завершению строительства многоквартирных домов, включенных в региональный перечень проблемных домов, в отношении которых органом исполнительной власти Волгоградской области заключено соглашение о намерении завершить строительство таких домов, путем приобретения в таких домах жилых помещений.

2. Порядки определения объема и предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 37

1. Комитету строительства Волгоградской области направить средства областного бюджета в 2021 году в сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии акционерному обществу "Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования" на компенсацию затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных займов со сниженной процентной ставкой в целях социального обеспечения населения.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидии в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 38

1. Комитету строительства Волгоградской области направить средства областного бюджета в 2021 году в сумме 119600,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 195800,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 148754,2 тыс. рублей на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат на подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов, включенных в региональный перечень проблемных домов, для завершения строительства которых органом исполнительной власти Волгоградской области заключено соглашение о намерении завершить строительство таких домов, к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) возмещение затрат на завершение строительства многоквартирных домов, включенных в региональный перечень проблемных домов, для завершения строительства которых органом исполнительной власти Волгоградской области заключено соглашение о намерении завершить строительство таких домов.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 39

1. Комитету строительства Волгоградской области направить средства областного бюджета в 2021 году в сумме 10000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 10000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 10000,0 тыс. рублей на субсидию в виде имущественного взноса на содержание унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Волгоградской области".

2. Порядок определения объема и предоставления указанной в настоящей статье субсидии устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 40

1. Комитету строительства Волгоградской области направить средства областного бюджета в 2021 году в сумме 70000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии в виде имущественного взноса публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на цели, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан -участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Порядок определения объема и предоставления указанной в настоящей статье субсидии устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 41

1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области направить средства областного бюджета в 2021 году в сумме 110046,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 109932,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 111046,9 тыс. рублей на субсидию в виде имущественного взноса на содержание унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов".

2. Порядок определения объема и предоставления указанной в настоящей статье субсидии устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 42

1. Предусмотреть комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат по строительству таких объектов.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 43

1. Предусмотреть комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам транспортных средств на указанные работы.

2. Нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидий в соответствии с настоящей статьей, принимается высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Волгоградской области.

Статья 44

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области:

на 2021 год в сумме 12270473,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в сумме 334397,1 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 8000,0 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в сумме 300000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 13168025,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в сумме 387392,4 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в сумме 300000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 15535183,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях в сумме 165775,3 тыс. рублей.

2. Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда Волгоградской области на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Волгоградской областью из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2021 году в сумме 2024,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2024,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2024,1 тыс. рублей, предусмотренных по разделу 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга".

3. Утвердить перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) для областных государственных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области, на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения для муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области, на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 45

1. Утвердить перечень объектов строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) для областных государственных нужд на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень объектов строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, финансируемых за счет субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень объектов строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) для областных государственных нужд, строительство которых начато в целях ликвидации последствий природных пожаров 2-3 сентября 2010 года, на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень объектов строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), финансируемых за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области, предусмотренных на осуществление отдельных государственных полномочий Волгоградской области по организации в границах муниципальных образований Волгоградской области газоснабжения в части строительства и реконструкции объектов газоснабжения, на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 46

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

3. Предусмотреть в расходной части областного бюджета объем дотаций муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 400000,0 тыс. рублей, на 2022 год - 100000,0 тыс. рублей, на 2023 год -200000,0 тыс. рублей.

4. Предусмотреть в расходной части областного бюджета субсидии на 2021 год в сумме 16276366,8 тыс. рублей, на 2022 год -13600182,4 тыс. рублей, на 2023 год - 12282942,0 тыс. рублей.

5. Предусмотреть в расходной части областного бюджета субвенции на 2021 год в размере 20141148,5 тыс. рублей, на 2022 год -17277398,7 тыс. рублей, на 2023 год - 18072904,4 тыс. рублей.

6. Предусмотреть в расходной части областного бюджета иные межбюджетные трансферты на 2021 год в сумме 1242041,4 тыс. рублей, на 2022 год - 1006506,5 тыс. рублей, на 2023 год - 6187,3 тыс. рублей.

7. Предусмотреть в расходной части областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год в сумме 72567,2 тыс. рублей, на 2022 год - 74710,4 тыс. рублей, на 2023 год -84872,5 тыс. рублей.

8. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2021 год в размере 1200 рублей на одного жителя, постоянно проживающего на территории поселения (в части городских и сельских поселений), на 2022 год в размере 1200 рублей на одного жителя, постоянно проживающего на территории поселения (в части городских и сельских поселений), на 2023 год - 1200 рублей на одного жителя, постоянно проживающего на территории поселения (в части городских и сельских поселений).

9. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в размере 1, на 2022 год в размере 1, на 2023 год в размере 1.

10. Установить значение поправочного коэффициента, используемого для расчета дотаций, компенсирующих разницу между дотациями планируемого и текущего финансового года, в размере 1.

11. Утвердить распределение расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замену расчетных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

12. Предусмотреть предоставление областному бюджету субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских округов), в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали 1,3-кратный средний уровень по муниципальным районам (городским округам) в расчете на одного жителя, на 2021 год в размере 3510,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3510,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 3510,0 тыс. рублей и направить данную субсидию при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на увеличение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в том числе из бюджета городского округа город-герой Волгоград на 2021 год в размере 3510,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3510,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 3510,0 тыс. рублей.

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после распределения данной субсидии на 2021 год считать равным 1,000642, на 2022 год считать равным 1,000642, на 2023 год считать равным 1,000642.

Статья 47

Установить, что в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств областного бюджета по оказанию финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета Управлению Федерального казначейства по Волгоградской области могут быть переданы полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению в порядке, установленном Федеральным казначейством, межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.

Статья 48

1. Предусмотреть комитету финансов Волгоградской области в расходной части областного бюджета субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области - победителям и призерам областного конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления Волгоградской области (далее - представительные органы) в 2021 году в сумме 3070,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3070,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 3070,0 тыс. рублей.

2. Условием предоставления субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области является присуждение представительным органам призовых мест в областном конкурсе на лучшую организацию работы в представительных органах.

3. Победители и призеры областного конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах определяются Волгоградской областной Думой.

4. Установить критерии для муниципальных образований, участвующих в конкурсе на лучшую организацию работы в представительных органах, для определения победителей и призеров конкурса:

1) нормотворчество и организация деятельности представительного органа;

2) реализация контрольных полномочий представительного органа;

3) организация взаимодействия представительного органа с местной администрацией и организация межмуниципального сотрудничества;

4) организация работы представительного органа с населением, с общественными объединениями;

5) гласность и открытость представительного органа;

6) организация взаимодействия с молодежными парламентскими структурами в рамках деятельности представительного органа, создание условий для их участия в нормотворческой деятельности (для городских округов и муниципальных районов).

Статья 49

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 50

Установить, что в 2021 году продолжается:

1) начатое в 2004 году:

проведение реструктуризации задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей - участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей перед областным бюджетом, которая осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09 июля 2002 г. № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" и Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2003 г. № 784 "О дополнительных мерах по улучшению финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей".

Списание сумм пеней и штрафов, начисленных за нарушение законодательства Российской Федерации и подлежащих уплате в областной бюджет, производится пропорционально погашению суммы основного долга по платежам в областной бюджет.

Размер платы за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по платежам в областной бюджет устанавливается в размере 0,5 процента годовых;

2) начатое в 2010 году:

проведение реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом, образовавшейся по состоянию на 1 января 2009 года, а также списание этих пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктуризованной задолженности по налогам и сборам в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области;

3) начатое в 2012 году:

проведение реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом, образовавшейся по состоянию на 1 сентября 2011 года, а также списание этих пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктуризованной задолженности по налогам и сборам в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской области.

Статья 51

Утвердить распределение средств единой субвенции, поступающей из федерального бюджета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 52

Предусмотреть в областном бюджете субвенцию федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021 год в сумме 1543,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1543,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1543,3 тыс. рублей.

Статья 53

Утвердить программу приватизации (продажи) государственного имущества Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 54

Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих Волгоградской области аппарата Волгоградской областной Думы, Избирательной комиссии Волгоградской области, контрольно-счетной палаты Волгоградской области, а также общую предельную штатную численность государственных гражданских служащих Волгоградской области органов исполнительной власти Волгоградской области согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 55

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







