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11 декабря 2020 г.

Закон Вологодской области от 11 декабря 2020 года № 4811-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Дата подписания 11 декабря 2020 г.
Опубликован 11 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят постановлением Законодательного Собрания области № 424 25 ноября 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области (далее - фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 17 873 945,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17 617 983,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 232 495,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 17 873 945,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2022 год в сумме 18 734 418,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 450 616,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 259 232,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 19 806 633,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 491 643,2 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 289 043,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2022 год в сумме 18 734 418,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 19 806 633,5 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета фонда

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета фонда на 2021 год в разрезе основных источников доходов согласно приложению 1 к настоящему закону области, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему закону области.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета фонда

Утвердить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета фонда согласно приложению 3 к настоящему закону области;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета фонда согласно приложению 4 к настоящему закону области.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему закону области;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему закону области.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетом фонда

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году бюджетом фонда, согласно приложению 7 к настоящему закону области.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в плановый период 2022 и 2023 годов бюджетом фонда, согласно приложению 8 к настоящему закону области.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году бюджетом фонда, согласно приложению 9 к настоящему закону области.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в плановый период 2022 и 2023 годов бюджетом фонда, согласно приложению 10 к настоящему закону области.

Статья 6. Нормированный страховой запас

1. Установить размер нормированного страхового запаса фонда:

на 2021 год в сумме 1 068 576,3 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 1 134 609,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 213 441,8 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Вологодской области, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам из фонда.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета фонда в 2021 году

Остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования направляются фондом в 2021 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета фонда.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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Приложения к закону
(pdf, PDF, 1.1 Мб)