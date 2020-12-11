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11 декабря 2020 г.

Постановление правительства Воронежской области от 10 декабря 2020 года № 1083 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 10 декабря 2020 г.
Опубликован 11 декабря 2020 г.

В соответствии с Законом Воронежской области от 06.12.1999 № 126-II-ОЗ "О прожиточном минимуме в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Воронежской области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 9 269 рублей, для трудоспособного населения - 10 049 рублей, пенсионеров - 7 744 рубля, детей - 9 248 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



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