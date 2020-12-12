Андрей Первозванный: почему все хотят взять его в свои покровители

Апостол Андрей Первозванный, чей день памяти отмечают 13 декабря, - самый загадочный ученик Христа. С одной стороны, он первый, кого Спаситель позвал следовать за собой, отсюда имя. С другой - первоверховным, то есть возглавляющим последователей Иисуса, считают не Андрея, а его старшего брата Петра. При этом известность у Андрея ничуть не меньше: предания об апостоле зафиксированы на 50 языках. Кто же он, Андрей Первозванный? И почему, исследуя характер Андрея, нужно обязательно рассказать и про его старшего брата Петра? Итак, вчитаемся, что говорит об Андрее Евангелие.

Андрей - греческое имя, означающее "мужественный", еврейское имя первого апостола неизвестно. А вот про Петра мы знаем, что сначала его звали Симон, а Петром, то есть "камнем", его назвал Иисус, сказав: "Я говорю тебе: ты - Петр, "камень", и на камне сем Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее". Факт того, что история не сохранила еврейское имя Андрея, говорит как минимум о его скромности. Она будет видна и в других поступках Андрея: он с готовностью отдает пальму первенства не только учителям - сначала Иоанну Крестителю, а потом Самому Иисусу, но и старшему брату.

Андрей и Петр - рыбаки. Петр женат, вероятно поэтому, когда набожные братья услышали, что появился пророк Иоанн, предвещающий скорый приход Мессии, к Иоанну рванул Андрей. Такая духовная жажда обрести Бога, быть с Ним - важное качество нашего апостола. Ответом на нее были слова Иисуса: "Пойдем за мной!" Проведя с Иисусом день, слушая Его, Андрей возвращается к брату со словами: "Мы нашли Мессию, что значит Христос".

Читаем дальше - у евангелистов Марка и Матфея: проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел Симона и его брата Андрея, закидывающих сети в море. "И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним". Как созвучна решимость братьев, их искренность, ориентированность не на материальное, земное, русскому характеру!

Эпизод из Евангелия от Иоанна, когда Иисус накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч страждущих, позволяет увидеть еще одну черту натуры Андрея. Приближалась иудейская Пасха, за Иисусом следует "множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными". Обращаясь к апостолу Филиппу, Иисус спрашивает: "Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?" Христос сказал это, испытывая Филиппа, "ибо Сам знал, что хотел сделать". Филипп отвечает: "Есть двести динариев, их хватит, чтобы купить хлеба, каждому понемногу". Находясь рядом с Христом, апостол Филипп все еще живет в нашем, обычном измерении. И тут, как сообщает евангелист Иоанн, к Христу подходит Андрей и говорит: "Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?" Смотрите, Андрей верит в могущество Сына Божьего, и при этом он очень тактичен в своей просьбе. Просьбе не за себя, за всех. Андрей никогда не говорит о себе, он всегда ходатай за других. Подобную скромность уместнее назвать смирением. Богословы считают: именно за смирение Иисус и позвал Андрея первым. То есть смирение перед своим Создателем - первое, что необходимо для ответа Бога на твой призыв. Евангельский эпизод о насыщении тысяч пятью хлебами и двумя рыбинами - не просто рассказ о чуде, понятно, что для Бога нет невозможного. Читаем Евангелие от Иоанна дальше, там все крайне актуально: "Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один".

Богословы по этому поводу восклицают: "Когда люди видели чудеса более удивительные, они ничего подобного не говорили, зато когда насытились, тогда и признали Его пророком! Вот сила чревоугодия! Когда чрево насыщено, Иисус для них и пророк, и достоин царства! Но Он удаляется, научая нас избегать людского уважения и земных почестей, презирать здешний блеск: Царствие Христа не от мира сего". Считается, что чудо насыщения пятью хлебами символизирует таинство причащения.

Все. Дальше Евангелие упоминает Андрея лишь как одного из двенадцати посланников, послов Христа - так переводится с греческого "апостол". После Воскресения Христа и Его Вознесения на небо апостолы отправились проповедовать христианство другим народам, Андрей тоже.

Призвание Симона и Андрея. Мозаика церкви Аполлинария Нового. Равенна. VI в.

Из источников III века известно: апостолу Андрею выпал жребий проповедовать во Фракии и Скифии. Значит, он проповедовал на берегах Черного моря. В результате анализа упоминаний Скифии у поэта Овидия (43 г. до Р.Х. - 18 г. по Р.Х.), почти современника Андрея Первозванного, можно предположить, где располагалась Скифия. По Овидию это земли севернее Черного моря, от гор Кавказа, Меотиды (Азовское море) и реки Танаис (Дон) до реки Гипанис (Южный Буг) на западе, включая Крымский полуостров, а на севере до Скифских, или Рифейских, гор. По мнению ряда исследователей, словом "скифы" позднеантичные и ранневизантийские авторы могли обозначать иные народы, обитавшие в Северном Причерноморье, то есть на бывших скифских землях. Понятно, что такие путешествия требовали отваги, силы, ума, способности поладить с аборигенами.

Древнерусские предания ("Повесть временных лет", начало XII века) сообщают о посещении Андреем земель, на которых впоследствии возник Киев, и даже прослеживают его путь до Новгорода и северных русских земель. И хотя эти легенды уже ни доказать, ни опровергнуть невозможно, укоренилось мнение: Андрей на Руси был. Горячие споры об этом не стихают до сих пор. Видно велика жажда русских чувствовать себя причастными к смиренному, но мужественному, сильному, умному Андрею - заступнику за всех нуждающихся. Апостола считают своим покровителем наши моряки.

Около 70-го года апостол Андрей был распят в городе Патры (Греция) - на Х-образном кресте, который получил название "Андреевский крест".

Кстати, в наших преданиях упоминается о том, как послы русских княжеств, собираясь в Орду или к воинственным соседям, усердно молились Андрею Первозванному, испрашивая покровительства на мирную миссию в чужих землях. Своим святым покровителем Андрея Первозванного считают не только жители России, но и Украины, Шотландии, Румынии, Греции, Сицилии.