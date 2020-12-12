Британцы запасаются продуктами в опасении срыва сделки по Brexit

На французском берегу Ла-Манша скопились сотни грузовиков, водители которых часами дожидаются погрузки на паром или грузовой поезд, пересекающий пролив по Евротоннелю. Транспортная система, соединяющая Францию и Великобританию, не справляется с таким количеством грузового транспорта.

Генеральный секретарь Национальной федерации дорожного транспорта Себастьян Ривера объяснил ситуацию ажиотажным спросом по ту сторону пролива. "Британцы сейчас заполняют свои склады в ожидании трудностей, связанных с Brexit. Речь идет об административных формальностях на границе, в том числе, проверке деклараций и возможных таможенных сборах. Поэтому за последние три недели наблюдается рост потока машин в направлении Великобритании", - подчеркнул специалист.

Между тем премьер Борис Джонсон заявил, что англичанам стоит подготовиться к выходу из ЕС без заключения торгового соглашения. "На данный момент существует большая вероятность, что наше решение будет больше похоже на отношения Австралии с ЕС, чем на отношения Канады с ЕС" - отметил он. Имеется в виду отказ от привилегированного партнерства и переход к принципам глобальной свободной торговли.

Окончательная судьба соглашения между Великобританией и Евросоюзом по поводу условий Brexit должна решиться до 13 декабря, уточнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Брюссель обещает Лондону суверенитет по торговой сделке.