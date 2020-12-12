Британия задействует военные корабли для охраны своих вод после Brexit

В случае выхода Лондона из ЕС без заключения соглашения по торговле и безопасности британские воды будут охранять четыре патрульных корабля Королевского военно-морского флота. Они приступят к выполнению миссии с 1 января, отмечает Guardian.

Вооруженные корабли будут иметь право на остановку, осмотр и конфискацию всего улова судов ЕС, которые займутся рыболовством в пределах британкой исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Ее с 1 января могут продлить на 200 миль от берега. Источники издания в ВМФ сообщили, что развертывание было давно запланировано, но оно произошло после того, как министры-консерваторы незаметно удвоили общий флот патрульных кораблей с четырех до восьми, с прицелом на возможный кризис, вызванный выходом Британии из состава ЕС без соглашения. Его перспективы до крайней даты принятия 31 декабря по-прежнему остаются туманными. В пятницу во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе британский премьер Борис Джонсон дал понять, что Brexit с большой долей вероятности состоится без заключения сделки между двумя сторонами.

Хотя британские морские патрульные корабли оснащены пулеметами, вряд ли, отмечают эксперты, они будут использовать оружие против рыболовных судов ЕС. Вместо этого они будут находиться рядом с судном, которое, как считается, нарушает правила, и, если военные моряки сочтут это необходимым, то смогут подняться на него для проверки. В крайних случаях лодка из страны-член ЕС может быть конфискована и доставлена ​​в ближайший порт Британии. "Никто не собирается делать предупредительные выстрелы, например, по французским рыбакам, огнестрельное оружие в принципе применяется нами только тогда, когда существует опасность для жизни ", - сказал источник в ВМФ.

Вопрос о номер квот на улов рыбы в британских водах остается одним из трех, ключевых, препятствий в торговых переговорах между ЕС и Британией. Сложный экономический аргумент по поводу квот, сроков и продолжительности улова поссорил Париж с Лондоном. Франция в случае отсутствия компромисса в этом вопросе угрожает наложить вето на сделку. С другой стороны, без сделки лодкам ЕС будет запрещено ловить рыбу в британской ИЭЗ. Это также будет означать, что британским рыболовным судам будет запрещен вход в воды соседних стран-членов ЕС. На этой неделе руководство Евросоюза предложило продлить на один год переходный период для рыболовства, чтобы можно было согласовать сделку, подчеркнув важность кризиса.

Европейские и британские лодки столетиями рыбачили в водах друг друга: сегодня траулеры ЕС забирают около 60 процентов улова в британских водах. Его большая часть - это скумбрия и сельдь, которые не популярны в Альбионе и поэтому экспортируются, в то время как рыба, популярная в Британии, например треска, обычно импортируется. К слову, во время "тресковых войн" между британскими и исландскими траулерами в начале 1970-х годов стороны конфликта регулярно резали рыболовные сети друг друга, а лодки с обеих сторон иногда шли на таран конкурирующей фирмы. В нескольких инцидентах были произведены выстрелы.