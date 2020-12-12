ЦИК Киргизии допустил к досрочным выборам президента 18 человек. Им выданы соответствующие удостоверения. Решение принято Центризбиркомом республики в субботу, 12 декабря.

О желании баллотироваться в президенты Киргизии ранее заявляли свыше шестидесяти человек. Подавляющее большинство из них сошло с дистанции до начала гонки по разным причинам. Некоторые - по собственному желанию, другим не удалось собрать необходимое количество подписей в поддержку или миллион сомов в качестве залога, доказать необходимый уровень владения киргизским языком или представить все требуемые ЦИК документы.

Больше половины прошедших отбор - бывшие высокопоставленные чиновники или законодатели. В их числе - бывшие премьер, исполнявший обязанности главы республики после досрочной отставки президента Сооронбая Жээнбекова, спикер парламента, руководитель спецслужб, секретарь Совета безопасности. В борьбе за высший государственный пост в Киргизии также примут участие несколько общественных деятелей и крупных предпринимателей.

Досрочные выборы президента Киргизии намечены на 10 января. Через несколько дней в республике официально начнется агитационная кампания.