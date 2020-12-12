Джонсон допустил выход Великобритании из ЕС без торгового соглашения

Британия, скорее всего, завершит свой официальный выход из состава Европейского Союза в течение трех недель без торговой сделки, заявили в пятницу поздно вечером на брифинге для журналистов британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Похоже, очень вероятно, что нам придется искать решение, которое, я думаю, будет другим для Великобритании. Мы сможем делать именно то, что хотим, с 1 января. Очевидно, это будет отличаться от того, чего мы намеревались достичь ранее", - сказал Джонсон репортерам.

Позже он провел встречу с высокопоставленным министром правительства страны Майклом Гоувом и официальными лицами, чтобы оценить готовность Британии к выходу без сделки, сообщил Reuters британский правительственный чиновник. По словам представителя ЕС, фон дер Ляйен также сообщила лидерам 27 стран-членов блока, присутствовавшим на саммите в Брюсселе в пятницу, что перспективы сделки значительно ухудшились. "Вероятность отсутствия сделки выше, чем вероятность сделки", - сказал представитель ЕС на условиях анонимности, говоря об обращении фон дер Ляйен.

Джонсон и фон дер Ляйен дали переговорщикам Мишелю Барнье от ЕС и лорду Фросту от Лондона время до вечера воскресенья, чтобы выйти из тупика, связанного с правами на рыболовство и выработкой стандартов, применимых в ЕС, если в будущем Британия отклонится от правил блока. Джонсон должен решить, стоит ли заключать предлагаемую сделку или будущая свобода и внутриполитические выгоды, которые дает отказ от нее, перевешивают экономические издержки, отмечают наблюдатели. Обе стороны заявляют, что они хотят определить меры по согласованию правил торговли между Лондоном и Евросоюзом с ежегодным оборотом почти в триллион долларов, однако переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Таким образом, Британия может потерять доступ к нулевым тарифам и нулевым квотам на огромном едином европейском рынке. С другой стороны, Brexit без торговой сделки нанесет ущерб экономике Европы, вызовет ударную волну по финансовым рынкам, усилит контроль на границах и посеет хаос в хрупких цепочках поставок, которые тянутся по всей Европе и за ее пределами. Британия вышла из ЕС в январе, но остается неофициальным членом блока до 31 декабря - конца переходного периода, в течение которого она находится в едином рынке ЕС и таможенном союзе.

Между тем

На саммите ЕС было отклонено предложение Джонсона о встрече по Brexit с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, заявили официальные лица Евросоюза. На Джонсона оказывают давление "брекзитеры" - сторонники Brexit в Палате общин с тем, чтобы премьер-министр не уступал требованиям ЕС, которые, по их словам, могут подорвать его обещания восстановить суверенитет Британии. Макрон также сталкивается с внутренним давлением, поскольку французские рыбаки настойчиво убеждают его обеспечить защиту их прав на рыболовство в британских водах.