Эксперты: В России нужна национальная программа помощи больным гепатитом С

Сегодня в России современную терапию получают лишь 2-3 процента пациентов с гепатитом С. Чтобы изменить ситуацию, необходимо разработать и принять критерии эффективности оказания медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами, включая раннюю диагностику и своевременное лечение. По сути, нам нужна национальная программа по борьбе с этой инфекцией - к такому выводу пришли участники экспертного совета "Дорожная карта элиминации гепатита С в России", который прошел в рамках недавнего Всероссийского конгресса пациентов.

Гепатит С в глобальном масштабе - социально значимое заболевание и серьезная угроза. Уровень смертности от него сопоставим с туберкулезом, и превышает количество смертей от ВИЧ и малярии, - такие данные привел эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Антон Мозалевскиc. В 2016 году была принята Глобальная стратегия по элиминации вирусных гепатитов, разработанная ВОЗ. Однако, по оценкам организации, пока в мире не более 10 стран смогут достигнуть элиминации вирусных гепатитов к 2030 году.

В России до сих пор не создан национальный план противодействия этим социально значимым инфекциями. Между тем, расширение вакцинации от гепатита В фактически приостановило активное распространение этой инфекции. Что касается гепатита С, тут ситуация очень тревожная, поскольку вакцины от него нет, а охват лечением не превышает 2-3 процента от числа инфицированных и значительно меньше числа новых случаев в год.

Несмотря на то, что частота регистрации новых случаев гепатита С в РФ постепенно снижается, количество пациентов, которым требуется лечение, растет, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Сейчас на учете состоят более 600 тысяч пациентов. Однако, как и в случае с другими заболеваниями, которые долгое время развиваются бессимптомно, истинное число инфицированных значительно выше и может достигать четырех миллионов. По самым минимальным оценкам, смертность от хронического гепатита С в России составляет около 17 000 случаев в год, причем в основном это социально активные люди трудоспособного возраста.

Чаще всего гепатит С регистрируется в возрасте от 20 до 50 лет. При этом, как и в случае с ВИЧ (с которым гепатит С нередко соседствует) инфекция давно вышла за пределы маргинальных групп. Чуланов подтвердил, что заражение через "грязную" иглу в среде наркоманов по-прежнему является одним из основных вариантов распространения инфекции. Но при этом в 25% случаев инфицирование происходит при медицинских манипуляциях, в 13,1% - во время косметических процедур, в 20,2% - половым путем. Поскольку во многих случаях диагноз ставится поздно, четверть всех зарегистрированных пациентов уже имеют цирроз или тяжелый фиброз печени, то есть жизнеугрожающие осложнения.

"Сейчас больные гемофилией зачастую умирают не от основного заболевания, потому что обеспечены антигемофильными факторами свертывания крови, а от цирроза печени, связанного с гепатитом С, - рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев. - Это трагедия. И трагедия вдвойне, когда есть лечение. Мы еще можем понять, когда медицина бессильна. Но когда есть лечение этого тяжелейшего заболевания, мы должны объединить усилия для того, чтобы предоставить всем нуждающимся доступ к качественной медицинской помощи".

Для совершенствования медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами необходимо создать национальную стратегию или дорожную карту, отметили участники экспертного совета. Как отметил в своем выступлении замминистра здравоохранения России Олег Гриднев, вирусные гепатиты действительно представляют социально-значимую проблему, для разрешения которой при министерстве может быть создана рабочая группа.

Экономическое бремя хронического гепатита С также велико. Потери бюджета из-за нелеченного заболевания за 30 лет могут составить от 608,5 млрд до 1,4 трлн рублей, - привел результаты анализа профессор кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского медуниверситета Андрей Куликов. При этом необходимые расходы на терапию больных препаратами прямого противовирусного действия - в 2-3 раза меньше, оценочно они могут составить 390 млрд рублей. Таким образом, элиминируя гепатит С, государство не только экономит, но и получает результат в виде роста продолжительности и качества жизни россиян, - отметил эксперт.

В России в некоторых регионах приняты программы помощи больным хроническим гепатитом С. Об их эффективности на заседании рассказали главные внештатные инфекционисты Челябинской и Орловской областей. Владимир Чуланов отметил, что оценивать прогресс лучше по каскаду оказания медицинской помощи, чтобы на каждом этапе видеть уровень охвата диагностикой и лечением. Учет больных должен быть централизованным, но оказание им помощи, по мнению Владимира Чуланова, необходимо рассредоточить: "Мы не должны оказывать помощь всем пациентам внутри одного учреждения, иначе мы просто не сможем охватить всех пациентов".

Участники Экспертного совета отметили, что для обеспечения ранней диагностики необходимо, чтобы скрининг инициировали врачи первичного звена.

ВОЗ рекомендует в странах, где распространенность гепатита С превышает 2%, проводить тестирование на антитела к гепатиту С всем взрослым хотя бы один раз в жизни, а в группах риска делать это чаще. В России скрининг пока проводится в отдельных группах населения, а также в рамках различных диагностических акций.

Участники экспертного совета сошлись во мнении, что проблема хронических вирусных гепатитов требует комплексного подхода и работы экспертов разного уровня и ведомственного подчинения. Наиболее эффективно решать такую задачу на федеральном уровне в соответствии с единой Национальной стратегией. Тогда у России есть шанс выполнить взятые на себя обязательства, а у больных хроническими вирусными гепатитами - вылечиться.