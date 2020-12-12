Эрмитаж показал "Линию Рафаэля" к 500-летию со смерти художника

Тихо и скромно в Санкт-Петербурге открылась выставка "Линия Рафаэля. 1520-2020". Безусловный блокбастер, но пандемия диктует свои правила. Она же виной тому, что главный шедевр экспозиции, "Прекрасная садовница" кисти мастера, пока до Эрмитажа не доехал. Ниша для этой жемчужины из собрания Лувра пустует, но в ближайшее время она обещает предстать перед посетителями во всей красе.

Будьте готовы, что в первом же зале у вас закружится голова. От Высокого Возрождения - в первую очередь, во вторую - от того, что восемь монументальных фресок развешаны по кругу, словно под сводами храма. В 2015 году музей начал реставрировать работы, выполненные учениками Рафаэля по его композициям (когда-то они украшали лоджию виллы Стати-Маттеи на Палатинском холме в Риме), а теперь их впервые показывают единым циклом. При этом часть уже восстановлены, а часть - только в процессе и после экспозиции должны вернуться в мастерские.

"Это сейчас вы видите, что Венера вынимает из ноги занозу, а когда-то она снимала сандалию. Благодаря кропотливому изучению этой фрески, иконография была изменена", - рассказывает куратор проекта и научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Зоя Купцова.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Так, романтический пейзаж на соседней фреске скрывает под собой совсем другое изображение, а именно - сцену рождения все той же Венеры. Мы под более поздней росписью этого не видим, но современные технологии позволили специалистам разгадать и эту загадку. Скоро подлинная авторская живопись будет открыта.

В Эрмитаже подчеркивают: цели собрать на выставке как можно больше произведений самого Рафаэля не ставили. Его творчество, за исключением ожидаемой "Прекрасной садовницы", представлено в основном рисунками. Но разве в случае с самым влиятельным художником Нового времени этого мало?

"Рисунки служат неким камертоном. И это то, что на самом деле ближе всего к руке мастера, то, что он исполнял совершенно точно сам. Именно рисунки позволяют проникнуться стилем Рафаэля", - обращает внимание куратор выставки и научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Василий Успенский.

Проект неслучайно называется "Линия Рафаэля". Зал за залом будут знакомить нас с теми, кто в разное время соотносил свое творчество с наследием гения. Здесь Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссен, Рубенс, Менгс, Иванов, Венецианов, Пикассо и даже картина 2020 года, написанная специально для выставки. Однообразия при этом можно не ждать - трактовали Рафаэля во все эпохи очень по-разному.

"1520 год - это не просто дата смерти Рафаэля, часто в истории искусства она трактуется как год конца Высокого возрождения и начала маньеризма. Если Рафаэль - это искусство идеала и божественной гармонии, то маньеризм - искусство личное, частное, где главное для художника быть непохожим. Сравните две стены: на правой мы разместили художников Рима со строгой, интеллектуальной техникой, на левой - художников Флоренции и Эмилии-Романьи, у них все пылает красками, прихотливо извивается. Удивительно, но и те и другие брали что-то у Рафаэля", - объясняет Успенский.

Он обращает внимание на еще одно необычное произведение - "Мадонну в кресле" Рафаэля, которую спустя столетия некий фламандский художник перенес на фон типично нидерландского пейзажа. Позади крестьянин с волом, рядом соломенная шляпка. "Это как если бы русский художник поместил ее среди березок. С одной стороны, комично, с другой, - очень показательно", - говорит куратор.

Всего гостям представят более 300 экспонатов. Помимо российских собраний - Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, музея-заповедника "Царское Село", Нижнетагильского музея изобразительных искусств - работы для выставки предоставили и зарубежные коллеги. Среди участников проекта Британский музей, Музей Альбертина, Лондонская национальная галерея, частные коллекционеры. В сегодняшних условиях собрать такой проект невероятно сложно, но отказываться от идеи, которую планировали воплотить несколько лет, Эрмитаж не стал.

Выставка в Зимнем дворце будет открыта до 28 марта. Пока билеты можно купить онлайн на сеансы до конца декабря, после чего Эрмитаж будет закрыт на новогодние праздники. Также на YouTube-канале музея можно посмотреть экскурсию с кураторами, которую они провели в преддверии открытия.

Прямая речь

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа:

- Эта выставка из категории "умных" выставок, которые требуют размышления. Проект большой, сложный, и, с одной стороны, "Линия Рафаэля" - это про мировое искусство, а с другой, конечно, она про Россию. Не будем забывать, что творчество Рафаэля было очень важно для Пушкина, а "Сикстинская Мадонна" - это и Жуковский, и Достоевский, и многое другое. Но это и об Эрмитаже, как о музее универсальном, который может взять и рассказать историю, которую раньше не рассказывали.