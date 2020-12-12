Эрмитаж показал "Линию Рафаэля" к 500-летию со смерти художника

Будьте готовы, что в первом же зале у вас закружится голова. От Высокого Возрождения - в первую очередь, во вторую - от того, что восемь монументальных фресок развешаны по кругу, словно под сводами храма. В 2015 году музей начал реставрировать работы, выполненные учениками Рафаэля по его композициям (когда-то они украшали лоджию виллы Стати-Маттеи на Палатинском холме в Риме), а теперь их впервые показывают единым циклом. При этом часть уже восстановлены, а часть - только в процессе и после экспозиции должны вернуться в мастерские.
"Это сейчас вы видите, что Венера вынимает из ноги занозу, а когда-то она снимала сандалию. Благодаря кропотливому изучению этой фрески, иконография была изменена", - рассказывает куратор проекта и научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Зоя Купцова.
На этом сюрпризы не заканчиваются. Так, романтический пейзаж на соседней фреске скрывает под собой совсем другое изображение, а именно - сцену рождения все той же Венеры. Мы под более поздней росписью этого не видим, но современные технологии позволили специалистам разгадать и эту загадку. Скоро подлинная авторская живопись будет открыта.
В Эрмитаже подчеркивают: цели собрать на выставке как можно больше произведений самого Рафаэля не ставили. Его творчество, за исключением ожидаемой "Прекрасной садовницы", представлено в основном рисунками. Но разве в случае с самым влиятельным художником Нового времени этого мало?
"Рисунки служат неким камертоном. И это то, что на самом деле ближе всего к руке мастера, то, что он исполнял совершенно точно сам. Именно рисунки позволяют проникнуться стилем Рафаэля", - обращает внимание куратор выставки и научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Василий Успенский.
Проект неслучайно называется "Линия Рафаэля". Зал за залом будут знакомить нас с теми, кто в разное время соотносил свое творчество с наследием гения. Здесь Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссен, Рубенс, Менгс, Иванов, Венецианов, Пикассо и даже картина 2020 года, написанная специально для выставки. Однообразия при этом можно не ждать - трактовали Рафаэля во все эпохи очень по-разному.
"1520 год - это не просто дата смерти Рафаэля, часто в истории искусства она трактуется как год конца Высокого возрождения и начала маньеризма. Если Рафаэль - это искусство идеала и божественной гармонии, то маньеризм - искусство личное, частное, где главное для художника быть непохожим. Сравните две стены: на правой мы разместили художников Рима со строгой, интеллектуальной техникой, на левой - художников Флоренции и Эмилии-Романьи, у них все пылает красками, прихотливо извивается. Удивительно, но и те и другие брали что-то у Рафаэля", - объясняет Успенский.
Он обращает внимание на еще одно необычное произведение - "Мадонну в кресле" Рафаэля, которую спустя столетия некий фламандский художник перенес на фон типично нидерландского пейзажа. Позади крестьянин с волом, рядом соломенная шляпка. "Это как если бы русский художник поместил ее среди березок. С одной стороны, комично, с другой, - очень показательно", - говорит куратор.
Всего гостям представят более 300 экспонатов. Помимо российских собраний - Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, музея-заповедника "Царское Село", Нижнетагильского музея изобразительных искусств - работы для выставки предоставили и зарубежные коллеги. Среди участников проекта Британский музей, Музей Альбертина, Лондонская национальная галерея, частные коллекционеры. В сегодняшних условиях собрать такой проект невероятно сложно, но отказываться от идеи, которую планировали воплотить несколько лет, Эрмитаж не стал.
Выставка в Зимнем дворце будет открыта до 28 марта. Пока билеты можно купить онлайн на сеансы до конца декабря, после чего Эрмитаж будет закрыт на новогодние праздники. Также на YouTube-канале музея можно посмотреть экскурсию с кураторами, которую они провели в преддверии открытия.
Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа:
- Эта выставка из категории "умных" выставок, которые требуют размышления. Проект большой, сложный, и, с одной стороны, "Линия Рафаэля" - это про мировое искусство, а с другой, конечно, она про Россию. Не будем забывать, что творчество Рафаэля было очень важно для Пушкина, а "Сикстинская Мадонна" - это и Жуковский, и Достоевский, и многое другое. Но это и об Эрмитаже, как о музее универсальном, который может взять и рассказать историю, которую раньше не рассказывали.