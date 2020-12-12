Француз Фийон-Майе победил в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Австрии

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

На дистанции 12,5 километра Фийон-Майе показал результат 32 минуты 38,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал еще один француз Эмильен Жаклен (без промахов; отставание - 25,5 секунды), а замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Дале (два промаха; +49,5).

Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, который занял 14-е место, проиграв победителю 2 минуты 2,4 секунды при одной ошибке в стрельбе.

Сборная России по биатлону ухудшила свой антирекорд: представители национальной команды не занимали призовых мест на этапах Кубка мира на протяжении 31 гонки.