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Рубрика: Спорт

Француз Фийон-Майе победил в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Австрии

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Andreas Schaad Фото: AP Photo/Andreas Schaad
Фото: AP Photo/Andreas Schaad

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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На дистанции 12,5 километра Фийон-Майе показал результат 32 минуты 38,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал еще один француз Эмильен Жаклен (без промахов; отставание - 25,5 секунды), а замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Дале (два промаха; +49,5).

Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, который занял 14-е место, проиграв победителю 2 минуты 2,4 секунды при одной ошибке в стрельбе.

Сборная России по биатлону ухудшила свой антирекорд: представители национальной команды не занимали призовых мест на этапах Кубка мира на протяжении 31 гонки.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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