Генконсульство России в Нью-Йорке закрыто на карантин до конца года

Генеральное консульство России в Нью-Йорке до конца года будет закрыто на карантин из-за эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, размещенном на ее официальных станицах в соцсетях.

Уточняется, что посетители, ранее записанные на прием в эти сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы, пишет РИА Новости.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо рассказал о растущих случаях заболеваемости коронавирусом. С весны по всему штату они превысили отметку в десять тысяч человек, больше стало и госпитализаций. На этой неделе их число увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей. В больницы доставлено 4 тысячи 653 пациента.

США по-прежнему лидируют среди стран мира по числу заболевших коронавирусом SARS-CoV-2. Положительный тест здесь получили 15 миллионов 792 тысячи 384 человека. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.