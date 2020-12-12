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12.12.2020 03:52
Рубрика: В мире

Генконсульство России в Нью-Йорке закрыто на карантин до конца года

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Генеральное консульство России в Нью-Йорке до конца года будет закрыто на карантин из-за эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, размещенном на ее официальных станицах в соцсетях.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Уточняется, что посетители, ранее записанные на прием в эти сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы, пишет РИА Новости.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо рассказал о растущих случаях заболеваемости коронавирусом. С весны по всему штату они превысили отметку в десять тысяч человек, больше стало и госпитализаций. На этой неделе их число увеличилось на 30% по сравнению с предыдущей. В больницы доставлено 4 тысячи 653 пациента.

США по-прежнему лидируют среди стран мира по числу заболевших коронавирусом SARS-CoV-2. Положительный тест здесь получили 15 миллионов 792 тысячи 384 человека. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.

В мире США Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

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