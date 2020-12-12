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12.12.2020 09:43
Рубрика: В мире

Германия оказалась на пороге жесткого карантина

Текст: Александр Саможнев
В Германии количество заражений коронавирусом достигло нового антирекорда, составив 30 тысяч в сутки, свидетельствуют данные института Роберта Коха.
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Швейцария. Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Директор крупнейшего центра по изучению инфекционных заболеваний призвал власти ужесточить ограничительные меры, чтобы минимизировать контакты между людьми и предотвратить распространения пандемии, сообщает телеканал Euronews.

Фото: AFP/ERIC PIERMONT
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С начала ноября в Германии действует частичный карантин. В начале недели с предложением ввести локдаун на Рождественские праздники выступила германская академия естествоиспытателей "Леопольдина". О решении ввести жесткий карантин после Рождества уже объявило правительство земли Баден-Вюртемберг.

Премьер-министры других земель долго тянули время, но теперь, похоже, признали серьезность ситуации. К 10 января вирус должен быть под контролем. Но это может занять больше времени, чем предполагалось ранее. Жесткий карантин может привести к закрытию школ, магазинов и введению комендантского часа, сообщает портал Spiegel online.

Еще до того, как премьер-министры земель снова встретятся с канцлером Ангелой Меркель в воскресенье, а может быть, и раньше, отдельные главы правительств начали ужесточать меры в борьбе с коронавирусом.

Так, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) объявил о введении карантина уже в понедельник. При этом большинство магазинов и школ закроются. В Баден-Вюртемберге введут комендантский час с субботы и в течение всего дня. В Баварии настаивают на жесткой изоляции перед Рождеством, включая комендантский час. А премьер крупнейшей земли Северный Рейн-Вестфали Армин Лашет (ХДС) призвал к жесткому локдауну с 10 января.

Между тем в последние дни ситуация заметно ухудшилась, а введенный ранее частичный локдаун, не дал желаемого эффекта. Ежедневно умирают сотни людей. В четверг институт Роберта Коха информировал о 600 смертях от коронавируса. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС) призвал к введению немедленных жестких ограничений. "Это единственный шанс вернуть контроль над ситуацией", - уверен министр.

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