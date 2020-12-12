Гинцбург назвал ожидаемый срок действия вакцины "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V", вероятно, сможет защищать от новой коронавирусной инфекции около двух лет. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше", - сказал в эфире "Соловьев Live".

Он напомнил, что на той платформе, на которой разрабатывали российский препарат, создавали вакцину против Эболы. Что касается американского препарата от компании Pfizer, Гинцбург предположил, что "срок защиты будет составлять не больше четырех, от силы пяти месяцев", но добавил, что "необходимо это экспериментально проверить".

Гинцбург также отметил, что "доказательные базы безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" превышают все другие вакцинные препараты", поскольку за ними "не стоит многолетняя технология создания данных вакцинных препаратов".

Что касается эффективности препарата, то вакцина на 96% гарантирует, что привитый ей человек не заболеет коронавирусом. "Если все же это случится, то болезнь пройдет в гораздо более легкой форме", чем у непривитого человека, заявил микробиолог. Вероятно, у него человека будет насморк, кашель, небольшая температура, но в легкие возбудитель инфекции опуститься не должен.

Напомним, первая российская вакцина была зарегистрирована в августе.