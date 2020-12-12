Юлия Липницкая стала тренером академии Плющенко

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала тренером в академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Плющенко заявил, что Липницкая уже приступила в тренировочному процессу. "Сегодня у нас работают уже три олимпийских чемпиона", - отметил Евгений.

Напомним, что в нынешнем сезоне в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Также в августе к команде тренеров академии присоединились олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Елена Ильиных.

Липницкая завершила карьеру в апреле 2017 года. С октября того же года она работала телекомментатором. Кроме того, Юлия совместно с Ильиных и призером юношеской Олимпиады Максимом Мирошкиным трудилилась в качестве тренера в "Академии чемпионов Ильиных и Липницкой".